Khvicha Kvaratskhelia bejubelt die Führung. Foto: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Sassuolo – SSC Napoli hat seine Siegesserie in der italienischen Fußball-Meisterschaft fortgesetzt. Die Süditaliener feierten am Freitag in der Serie A einen 2:0-(2:0)-Erfolg in Sassuolo und bauten mit ihrem siebenten Sieg in Serie den Vorsprung in der Tabelle weiter aus. Die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti liegt vor dem Samstag-Spiel von Inter Mailand gegen Udinese 18 Punkte vor dem ersten Verfolger und stürmt weiter Richtung drittem Meistertitel für den Club nach 1986/87 und 1989/90.

Die beiden Torjäger Khvicha Kvaratskhelia (12.) mit seinem zehnten Saisontor und Victor Osimhen (33.), der mit seinem 18. Treffer die Führung in der Torschützenliste ausbaute, sorgten für eine frühe Entscheidung. Napoli scheint der Meistertitel kaum mehr zu nehmen zu sein. (APA, 17.2.2023)