"Sexistische CNN-Moderatoren mittleren Alters": Die Republikanerin Nikki Haley konterte CNN-Moderator Don Lemons (Bild) abfällige Bemerkung über ihr Alter. Foto: AFP / Michael TRAN

Washington – Der bekannte CNN-Moderator Don Lemon ist nach einer sexistischen Äußerung über die Republikanerin Nikki Haley in die Kritik geraten. Die 51-jährige Haley hatte einen Generationswechsel in der politischen Führung des Landes gefordert und gesagt, einige Politiker hätten ihre besten Jahre hinter sich. Lemon sagte daraufhin im Frühstücksfernsehen des Senders, dieses ganze Gerede über das Alter bereite ihm Unbehagen.

"Nicht in ihren besten Jahren"

"Haley ist nicht in ihren besten Jahren. (...) Eine Frau ist in den 20ern, 30ern und vielleicht 40ern in ihren besten Jahren." Das sei zwar nicht seine Auffassung, aber das könne man zum Beispiel bei Google so nachlesen. Haley sollte daher vorsichtig sein mit dem, was sie sage. Seine Co-Moderatorin Poppy Harlow bereitete der Kommentar offensichtlich Unbehagen – sie hielt dagegen.

"Unangebracht"

Das Thema war am Freitag auch Thema in der Pressekonferenz des Weißen Hauses. "Ich werde mich dazu nicht direkt äußern. Das ist eindeutig etwas, das thematisiert werden muss", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses zu der Äußerung. Lemon hatte sich zuvor auf Twitter für seine Äußerung am Donnerstag entschuldigt. Sie sei "unangebracht" gewesen und er bedauere sie. "Das Alter einer Frau definiert sie nicht, weder persönlich noch beruflich. Ich habe unzählige Frauen in meinem Leben, die das jeden Tag beweisen", schrieb er. Medienberichten zufolge soll der 56-Jährige sich auch während einer CNN-Redaktionssitzung am Freitag entschuldigt haben. Im Frühstücksfernsehsendung fehlte Lemon Freitagfrüh – eigentlich ist er dort neben Harlow und Kaitlan Collins Hauptmoderator.

Keine Intelligenztest "für sexistische CNN-Moderatoren"

Die Republikanerin Haley äußerte sich ebenfalls auf Twitter zu Lemons Kommentar: Sie fordere keine Kompetenztests für "sexistische CNN-Moderatoren mittleren Alters", sondern nur für Leute, die Gesetze machten und älter als 75 seien. Haley hatte zuvor bekanntgegeben, dass sie für die Republikaner ins Weiße Haus will. Bei ihrem Wahlkampfauftakt im US-Staat South Carolina sagte sie unter anderem: "Amerika hat seine besten Jahre noch nicht hinter sich, nur die Politiker haben sie hinter sich." Sie forderte "obligatorische geistige Kompetenztests für Politiker über 75 Jahren". (APA, dpa, 18.2.2023)