Christian Atsu hatte eigentlich geplant, die Türkei Stunden vor dem Erdbeben zu verlassen. Foto: REUTERS/Scott Heppell

Antakya – Der ghanaische Fußballer Christian Atsu ist nach der Erdbebenkatastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion tot aufgefunden worden. "Sein lebloser Körper ist unter den Trümmern gefunden worden", bestätigte Atsus Agent Murat Uzunmehmet Reportern in der Provinz Hatay. Sein Handy und andere Habseligkeiten seien ebenso in den Trümmern seines Wohnhauses gefunden worden.

Atsu hatte geplant, die Türkei Stunden vor dem Erdbeben zu verlassen, berichtete Hatayspor-Manager Fatih Ilek. "Er hat ein Flugticket nach Frankreich gekauft. Er wollte einen Verein suchen, um mehr Spielzeit zu bekommen." Nur wegen seines Siegestors im letzten Ligaspiel habe sich der 31-Jährige entschlossen, bei der Mannschaft zu bleiben. "Das war sein Schicksal. Es ist eine Tragödie", sagte Ilek. Atsu hatte gegen Kasimpasa in der 97. Minute mit einem Freistoß das 1:0 geschossen.

Vergangenheit in England

Atsu war im September zu dem beim erdbebenbedingten Liga-Ausstieg 14. der türkischen Süper Lig gewechselt. Der Verein kommt aus der Stadt Antakya nahe der türkisch-syrischen Grenze. Der Linksaußen stand jahrelang bei Chelsea unter Vertrag, machte aufgrund diverser Leihgeschäfte aber kein Spiel für die "Blues". Seine erfolgreichste Zeit erlebte er bei Newcastle, für Porto spielte Atsu achtmal in der Champions League.



Das verheerende Erdbeben hat bereits mehr als 45.000 Menschenleben gefordert. Atsu, der in einem eingestürzten zwölfstöckigen Hochhaus wohnte, galt nach den schweren Beben vor zwölf Tagen als vermisst. Zwischenzeitlich hatten türkische Medien berichtet, dass der Fußballer gerettet worden sei. Ein Irrtum, wie sich später herausstellte.

"Wir werden dich nicht vergessen, Atsu", schrieb sein Club Hatayspor auf Twitter. Der Fußballer soll den Angaben nach in seine Heimat Ghana gebracht und dort beigesetzt werden. Chelsea und Newcastle erinnerten ebenfalls an ihren Ex-Profi. "Er wird immer in liebevoller Erinnerung bleiben bei unseren Spielern, Trainern und Fans", schrieb Newcastle United in einem Statement. (red, Reuters, APA, 18.2.2023)