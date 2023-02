Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un (Mitte) mit seiner Kim Jue-ae bei einer Sportveranstaltung. Foto: EPA/KCNA

Pjöngjang/Seoul – Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine Rakete in Richtung offenes Meer gefeuert. Die Rakete sei am Samstag (Ortszeit) in Richtung Ostmeer (Japanisches Meer) geschossen worden, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das südkoreanische Militär.

Um welche Art von Flugkörper es sich handelte, war zunächst unklar. Nach Einschätzung des japanischen Verteidigungsministeriums könnte es eine ballistische Rakete gewesen sein. Dem international weitgehend isolierten Nordkorea ist durch Resolutionen der Vereinten Nationen die Erprobung ballistischer Raketen jeglicher Reichweite verboten. Je nach Bauart könnten sie auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden. Das kommunistisch regierte Land setzt sich über das Verbot jedoch immer wieder hinweg.

Der neue Start wäre der erste Test einer solchen Waffe seit mehr als einem Monat, berichteten japanische Medien. Die USA und Südkorea planen für den kommenden Monat gemeinsame Militärübungen, was Nordkorea bereits zu Drohungen veranlasste. Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel hat bereits seit vergangenem Jahr wieder an Brisanz gewonnen. (APA, 18.2.2023)