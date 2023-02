Die Stadtverwaltung Wuppertal ist seit Freitagfrüh weitgehend offline. Foto: AFP/Ina Fassbender

Ein unschönes Erwachen hatten viele Bürger und Bedienstete der deutschen Stadt Wuppertal am gestrigen Freitag (17. Februar). Denn anstelle der gewohnten digitalen Services der Verwaltung des 350.000-Einwohner-Orts gab es nur Fehler- und Störungsmeldungen zu lesen. Meldeamt, Jobcenter und andere Einrichtungen waren auf einmal weder per E-Mail, noch telefonisch zu erreichen. Teilweise setzten sich die Problem bis in die benachbarten Städte Remscheid und Solingen fort, die ebenfalls das bergische Servicecenter nutzen, welches als Eingangsportal für die Telefonservices dient.

Betroffen waren laut Westdeutscher Zeitung auch die Leitstelle der Feuerwehr – die Notrufnummer funktionierte allerdings – und auch der Zoo der Stadt. Während an den Ämtern reine Beratungen stattfinden konnten, mussten viele andere Termine verschoben werden. Manche Anträge wurden manuell aufgenommen und sollen kommende Woche nachgetragen werden. Trauungen wurden ebenfalls vollzogen, allerdings ohne Aushändigung einer gedruckten Urkunde. Im Zoo behalf man sich mit älteren Kassen.

Trauungen ohne Urkunde, alte Kassen im Zoo

Als Ursache konnte ein Hardwaredefekt im Hauptserver des System identifiziert werden, der in der Nacht zum Freitag aufgetreten war. Die kaputte Komponente wurde zwar ausgetauscht, allerdings hatte man den Server dennoch nicht mehr hochfahren können. Dementsprechend wurde auf einen Ersatzserver umgestellt.

Nach letzter offizieller Auskunft der Stadt Wuppertal auf Twitter von Freitagmittag sind die Störungen nach wie vor nicht behoben, wenngleich einige Angebote der Stadtverwaltung wieder mit Einschränkungen funktionieren. Bis Montag will man das System allerdings wieder zum Laufen bringen.

Genauere Angaben zum Defekt wurden bisher nicht gemacht. Dass dieser das Resultat eines Cyberangriffs ist, will man zwar noch nicht explizit ausschließen, jedoch sah ein Vertreter der Stadt "keine konkreten Anzeichen", dass ein solcher stattgefunden habe. (red, 18.2.23)