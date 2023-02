Salzburg gastiert in Tirol. Foto: APA/KRUGFOTO

Wattens/Salzburg – Titelverteidiger Red Bull Salzburg will seinen Erfolgslauf in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky) auch mit einer Rotationself fortsetzen. Salzburg-Trainer Matthias Jaissle dürfte zwischen den Europa-League-Spielen gegen die AS Roma einige Stammkräfte schonen, weiß aber um die Qualitäten der WSG Tirol. Sechs Ligaspiele in Folge sind die Tiroler bereits ungeschlagen. Für den Tabellenvierten geht es im Kampf um die Meistergruppen-Teilnahme um Bonuspunkte.

Spitzenreiter Salzburg geht mit sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Sturm Graz in die 18. Runde. Gleich groß ist der Vorsprung der WSG auf Rang sieben. In den vergangenen sechs Runden holte Wattens fünf Siege, ist damit vor den mit 16 Zählern punktegleichen Salzburgern Spitzenreiter der Rückrundentabelle. "Das macht uns stolz, eine Kampfansage ist es aber nicht", betonte Trainer Thomas Silberberger. "Für uns ist das Spiel ein Bonusspiel."

Direktes Duell

Nach dem erfolgreichen Debüt bei der Wiener Austria will Trainer Michael Wimmer im nächsten Finalspiel um die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga nachlegen, ist mit der Austria im Ländle bei Aufsteiger Lustenau zu Gast, einem direkten Konkurrenten im Kampf um einen Top-6-Platz. "Wir haben das erste Spiel gewonnen, wissen aber, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben", sagte Wimmer vor seinem zweiten Pflichtspiel in Violett.

Die Ausgangssituation ist fünf Runden vor der Punkteteilung klar: Die Wiener Austria ist nach dem 3:1 gegen Austria Klagenfurt wieder Sechster, die Austria aus Lustenau hat als Achter fünf Punkte Rückstand. "Wenn wir noch ein Wörtchen mitreden wollen, müssen wir die Wiener Austria schlagen", sagte Lustenau-Trainer Markus Mader. Zum Frühjahrsauftakt hatten die Vorarlberger beim 0:4 in Salzburg keine Chance. Aber: "Wir haben einen Plan und eine Idee, um wieder mehr vom Spiel zu haben als zuletzt in Salzburg", betonte der Coach.

Rapid will ersten Sieg 2023

Der SK Rapid empfängt am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) zum Abschluss der 18. Runde der Fußball-Bundesliga im Allianz Stadion den SCR Altach. Für die Hütteldorfer geht es im ersten Heimspiel 2023 um wichtige Punkte für das Erreichen des Meister-Play-offs. "Es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns", erklärte Rapid-Coach Zoran Barisic am Freitag. Ganz andere Sorgen haben die Vorarlberger: Altach ist nur zwei Zähler von Schlusslicht Ried entfernt.

Sowohl Rapid als auch Altach sind vergangene Woche mit 0:1-Niederlagen ins Frühjahr gestartet. Die Barisic-Truppe zog in Graz den Kürzeren, die Elf von Trainer Miroslav Klose musste sich daheim dem LASK geschlagen geben. Die Wiener wollen diesmal voll anschreiben und gehen als Favorit in das Duell. Genau davor warnt Barisic: "Wir werden Altach nicht unterschätzen, aber ich weiß, dass sie von allen anderen unterschätzt werden. Wir werden die Ärmel hochkrempeln müssen und kämpfen, weil nur mit spielerischen Lösungen werden wir die Schlacht nicht gewinnen." (APA, red, 18.2.2023)

SONNTAG

Austria Lustenau – FK Austria Wien (Lustenau, Reichshofstadion, 14.30 Uhr, SR Ciochirca). Bisheriges Saisonergebnis: 2:2 (a). 2021/22: keine

Lustenau: Schierl – Koudossou, Anderson, Maak, Hugonet, Guenouche – Grabher, Rhein – Surdanovic – Gedikli, Fridrikas

Es fehlen: Bellache (krank)

Austria: Früchtl – Handl, Martins, Baltaxa – Ranftl, Braunöder, Jukic, Polster – Fischer, Dovedan – Tabakovic

Es fehlen: Fitz (Bauchmuskelfaserriss), Holland (muskuläre Probleme), Gruber (Aufbautraining), Teigl (Knochenmarködem), Galvao, Raguz (beide Reha) Huskovic, El Sheiwi, Wustinger (alle Kreuzband)

* * *

WSG Tirol – Red Bull Salzburg (Innsbruck, Tivoli Stadion, 14.30 Uhr, SR Sadikovski). Bisherige Saisonergebnisse: 0:2 (a). 2021/22: 1:3 (h), 0:5 (a)

WSG: F. Oswald – Rogelj, Bacher, Behounek, Schulz – Sulzbacher, Müller, Ogrinec, Blume – Sabitzer, Prica

Fraglich: Müller (nach Magen-Darm-Erkrankung)

Keine weiteren Ausfälle

Salzburg: Köhn – Dedic, Onguene, Pavlovic, Bernardo – Gourna-Douath – Seiwald, Sucic, Kjaergaard – Adamu, Koita

Es fehlen: Guindo (Knie-OP), Omoregie (Rückenprobleme), Tijani (Schien- und Wadenbeinbruch)

* * *

SK Rapid Wien – SCR Altach (Wien, Allianz Stadion, 17.00 Uhr, SR Heiß). Bisherige Saisonergebnisse: 1:0 (a). 2021/22: 1:2 (a), 1:0 (h)

Rapid: Hedl – Kasius, Querfeld, Sollbauer, Auer – Pejic, Kerschbaum – Strunz, Greil, Bajic – Burgstaller

Es fehlen: Grüll (gesperrt), Kühn, Schick, Druijf, Koscelnik, Hofmann, Sattlberger (alle verletzt bzw. im Aufbautraining)

Altach: Jungdal – Nelson, Haudum, Edokpolor – Ju. Jurcec, Jäger, Bähre, Schreiner – Abdijanovic, Nuhiu, Balic

Es fehlen: Zwischenbrugger, Bischof, Reiter (alle verletzt)