Meribel – Die Kanadierin Laurence St-Germain hat sich sensationell zur Slalom-Weltmeisterin bei der alpinen Ski-WM gekürt. Die 28-Jährige war zuvor im Weltcup nie besser als auf Rang sechs platziert gewesen. Silber gewann am Samstag in Méribel die Halbzeit-Führende Mikaela Shiffrin, Bronze ging an die Deutsche Lena Dürr. Shiffrin fixierte ihre bereits 14. WM-Medaille und die 17. bei Großereignissen. Wendy Holdener fädelte im Finale ein. Beste Österreicherin war Katharina Huber als 11.

Franziska Gritsch kam mit Startnummer eins im zweiten Durchgang auf Platz 13, Katharina Truppe landete bei ihrem einzigen WM-Einsatz auf dem 18. Rang. Titelverteidigerin Katharina Liensberger fiel in der Entscheidung auf den 20. Platz zurück.

Für die Österreicherinnen war es das schlechteste Abschneiden in einem Frauen-Slalom bei der WM seit 2009 in Val d'Isere. Damals war keine einzige ÖSV-Athletin in die Wertung gekommen.

Österreich hat damit nur noch eine Chance auf eine Goldmedaille bei den 47. Alpin-Weltmeisterschaften. Am Sonntag (10.00 und 13.30 Uhr/live ORF 1) findet der Slalom der Männer in Courchevel statt, der ÖSV schickt das Quartett Manuel Feller, Marco Schwarz, Fabio Gstrein und Adrian Pertl ins Rennen. (APA, 18.2.2023)

WM-Slalom, Endstand

1. Laurence St-Germain (CAN) 1:43,15 53,15 50,00

2. Mikaela Shiffrin (USA) 1:43,72 +0,57 52,54 51,18

3. Lena Dürr (GER) 1:43,84 +0,69 53,46 50,38

4. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:43,86 +0,71 54,03 49,83

5. Petra Vlhova (SVK) 1:44,00 +0,85 53,53 50,47

6. Aline Danioth (SUI) 1:44,12 +0,97 53,99 50,13

7. Sara Hector (SWE) 1:44,27 +1,12 54,12 50,15

8. Lara Della Mea (ITA) 1:44,34 +1,19 54,86 49,48

9. Ana Bucik (SLO) 1:44,37 +1,22 53,77 50,60

10. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 1:44,46 +1,31 53,95 50,51

11. Katharina Huber (AUT) 1:44,47 +1,32 54,41 50,06

12. Ali Nullmeyer (CAN) 1:44,48 +1,33 54,47 50,01

13. Franziska Gritsch (AUT) 1:44,49 +1,34 54,99 49,50

. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:44,49 +1,34 54,51 49,98

15. Nastasia Noens (FRA) 1:44,63 +1,48 54,84 49,79

16. Marie Lamure (FRA) 1:44,79 +1,64 54,50 50,29

17. Leona Popovic (CRO) 1:44,81 +1,66 54,16 50,65

18. Katharina Truppe (AUT) 1:44,92 +1,77 54,66 50,26

19. Kristin Lysdahl (NOR) 1:45,02 +1,87 54,88 50,14

20. Katharina Liensberger (AUT) 1:45,05 +1,90 54,24 50,81

21. Emma Aicher (GER) 1:45,11 +1,96 54,22 50,89

. Neja Dvornik (SLO) 1:45,11 +1,96 54,43 50,68

23. Marta Rossetti (ITA) 1:45,16 +2,01 54,97 50,19

24. Amelia Smart (CAN) 1:45,19 +2,04 54,44 50,75

25. Chiara Pogneaux (FRA) 1:45,25 +2,10 54,93 50,32

26. Katie Hensien (USA) 1:45,26 +2,11 54,83 50,43

27. Camille Rast (SUI) 1:45,28 +2,13 54,62 50,66

28. Asa Ando (JPN) 1:45,69 +2,54 55,04 50,65

29. Dzenifera Germane (LAT) 1:46,01 +2,86 54,82 51,19

30. Beatrice Sola (ITA) 1:46,10 +2,95 55,08 51,02

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Alexandra Tilley (GBR), Nina O'Brien (USA)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Zrinka Ljutic (CRO), Wendy Holdener (SUI)