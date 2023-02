Das Geschäftsviertel La Défense. Foto: REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN

Im Pariser Geschäftsviertel La Defense war am Samstagnachmittag ein Polizeieinsatz im Gange, nachdem es zu panikartigen Fluchtbewegungen unter Besuchern eines Einkaufszentrums gekommen war. Der französische Innenminister Gérald Darmanin bestätigte den EInsatz am Samstag auf Twitter. Die Pariser Polizeibehörde hatte zuvor in einem Tweet dazu aufgerufen, das Gebiet zu meiden. Weitere Details gab sie nicht bekannt.

Videos in den sozialen Netzwerken zeigten, wie Menschen durch das Einkaufszentrum Les Quatre Temps rannten. Laut mehreren Medien weist die Polizei Berichte zurück, wonach Schüsse gefallen seien. Der TV-Sender BFM und die Zeitung "Le Parisien" schreiben, eine Person sei von einem Hochhaus in die Tiefe gestürzt – was die erschrockenen Reaktionen ausgelöst haben könnte. Eine offizielle Bestätigung dafür war vorerst aber nicht zu bekommen. (red, 18.2.2023)