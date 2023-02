Baribo trifft doppelt, Malone erzielt ein Tor und einen Assist. Die Wolfsberger liegen damit nur noch einen Zähler hinter den Rivalen, die Austria kassiert die vierte Niederlage in Serie

Maurice Malone umkurvt den Goalie zum 1:0. Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Klagenfurt – Der WAC hat im dritten Pflichtspiel 2023 den ersten Sieg bejubelt. Die Truppe von Coach Robin Dutt setzte sich am Samstag im Kärntner Derby bei Austria Klagenfurt verdient mit 3:0 (3:0) durch und meldete sich damit auch im Rennen um einen Platz in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga zurück. Die Lavanttaler verbesserten sich zumindest bis Sonntag auf Rang acht und rückten bis auf einen Punkt an die davor liegenden Klagenfurter heran.

Der Abstand auf die Top-6 und die Wiener Austria verkürzten sie zum Auftakt der 18. Runde auf drei Zähler. Die Revanche für die 3:4-Heimniederlage im Herbst gelang auch dank einem Doppelpack von Tai Baribo (30., 44.), der nun gemeinsam mit Rapids Guido Burgstaller und Keito Nakamura vom LASK mit zehn Toren die Nummer zwei in der Liga-Schützenliste ist. Zudem traf auch Augsburg-Leihspieler Maurice Malone (25.) zum fünften Mal in dieser Saison. Zuvor hatte der WAC nach dem Out im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Rapid (1:3 n.V.) zu Hause gegen die WSG Tirol mit 1:2 verloren.

Tor und Assist binnen fünf Minuten

Die Wolfsberger wirkten vor 4.502 Zuschauern von Beginn an fokussierter, aggressiver und frischer. Baribo traf den Ball nach Jasic-Hereingabe noch nicht richtig (6.) und hob den Ball kurze Zeit später am Tor vorbei (8.). Auch bei einem Jasic-Linksschuss (14.) fehlte nicht viel für die Gästeführung. Klagenfurt konnte sich offensiv nicht wirklich in Szene setzen, das Gefährlichste war vorerst ein Irving-Weitschuss (24.).

Auf der anderen Seite profitierten die Wolfsberger von individuellen Fehlern der Heimischen. Nach Wimmer-Fehlpass spielte Adis Jasic in den Lauf von Malone, der sich im Duell mit Thorsten Mahrer durchsetzte, dann an Goalie Phillip Menzel vorbeizog und ins leere Tor vollendete. Beim zweiten Treffer konnte sich der 22-Jährige einen Assist gutschreiben lassen, spielte nach Veratschnig-Zuspiel uneigennützig quer auf Baribo, der den Ball unter die Latte knallte.

Noch vor der Pause konnte Menzel mit einer Fußabwehr im Duell mit Baribo das 0:3 verhindern. Die Klagenfurter brachten den Ball aber nicht weg, Menzel klärte eine Anzolin-Hereingabe unglücklich in die Mitte zu Baribo, der aus kürzester Distanz eiskalt abschloss.

Kurzes Trainingscamp ohne Effekt

Klagenfurts Christopher Cvetko prüfte in der Folge erstmals Hendrik Bonmann, der zur Ecke klären konnte (45.+2). Nach Wiederbeginn wäre beinahe eine abgefälschte Anzolin-Hereingabe im Tor gelandet (48.), auf Klagenfurter Seite war ein Schuss von "Joker" Florian Rieder (55.) das Nennenswerteste. Sonst spielten die Gäste den Sieg clever nach Hause, die Klagenfurter waren mit ihrem Latein meist schon am Sechzehner am Ende.

Damit verlor die seit sechs Pflichtspielen sieglose Elf von Trainer Peter Pacult nach dem Cup-Out gegen den LASK (0:1) und dem 1:3 bei der Wiener Austria auch das dritte Bewerbsspiel 2023. Das jüngste Kurztrainingslager in Slowenien – aufgrund der schwierigen Trainingsbedingungen in der Heimat – hat keinen Umschwung gebracht. Kommenden Samstag geht es auswärts gegen den Zweiten Sturm Graz, der WAC hat einen Tag später Rapid zu Gast. (APA, red, 18.2.2023)

SK Austria Klagenfurt – WAC 0:3 (0:3). Klagenfurt, 28 Black Arena, 4.502 Zuschauer, SR Gishamer.

Tore: 0:1 (25.) Malone, 0:2 (30.) Baribo, 0:3 (44.) Baribo

Klagenfurt: Menzel – Blauensteiner (46. Soto), Mahrer, Wimmer, Moreira (46. Rieder) – Gkezos (46. Benatelli) – Straudi (74. Binder), Irving, Cvetko (59. Demaku), Jaritz – Pink

WAC: Bonmann – Oermann, Piesinger, Bukusu – Veratschnig, Jasic (83. Kerschbaumer), Omic, Taferner, Anzolin – Baribo (70. Röcher), Malone (83. Ballo)

Gelbe Karten: Cvetko bzw. Veratschnig