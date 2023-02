Weiterlesen

Reaktionen

Christian Heinle (Ried-Trainer): "Der Punktverlust schmerzt extrem, momentan wissen wir nicht, was wir verbrochen haben, dass es so ausgegangen ist. Die Spieler haben wirklich alles umgesetzt, was wir in dieser Woche geübt haben. Der Funke ist übergesprungen, die Fans haben uns gepusht. Wir wussten, dass der LASK in der zweiten Hälfte mehr Risiko gehen muss und dass wir den einen oder anderen Konter bekommen, aber die haben wir nicht ausgespielt. Man kann uns nur vorwerfen, dass wir nicht das 2:0 gemacht haben. Der LASK hat mit dem ersten Schuss aufs Tor den Ausgleich geschossen, das ist sehr bitter. Ein tolles Spiel, aber es hätte drei Minuten früher vorbei sein müssen."

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): "In der ersten Hälfte war das eine Mannschaft, die ich in dieser Form nicht kenne. Das ist ein OÖ-Derby, da muss man physisch da sein. Wir wollten es aber spielerisch lösen. In der zweiten Hälfte mit zehn Mann muss ich ihnen Respekt zollen, da waren wir die bessere Mannschaft. Da hat sie ihr wahres Gesicht gezeigt."