FPÖ-Sportsprecherin Petra Steger warnt vor Einstellung von ORF Sport Plus. Foto: Imago / Sepa Media Martin Juen

Am Montag präsentiert ORF-Generaldirektor Roland Weißmann seinen Stiftungsräten, wie er 320 Millionen Euro bis Ende 2026 einsparen wird. Das Sparpaket ist eine Bedingung von Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) für eine ORF-Haushaltsabgabe statt der GIS. FPÖ-Sportsprecherin Petra Steger warnt vor einer drohenden Einstellung des Spartenkanals ORF ORF Sport Plus. Der ORF-Sender könnte dem Sparpaket zum Opfer fallen wie etwa auch das Radio-Symphonieorchester RSO oder das Streamingportal Flimmit.

Eine Einstellung von ORF Sport Plus wäre "eine Herabwürdigung eines jeden österreichischen Athleten und seiner Leistung", findet Petra Steger, selbst Sportlerin und Tochter des früheren ORF-Stiftungsratsvorsitzenden Norbert Steger (ebenfalls FPÖ).

Steger beruft sich in ihrem Protest auch auf den früheren ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Der habe den – von ihm gestarteten – Spartenkanal 2009 beschrieben als "ein für Österreichs Breiten- und Nischensport wichtiges Angebot des ORF und auch in der Bewusstseinsbildung und Heranführung zu sportlicher Betätigung in den vielen verschiedenen Sportarten von hoher Bedeutung".

"Besonders Randsportarten betroffen"

Steger am Sonntag: "Leider verdichten sich die Gerüchte um die Einstellung des Senders immer mehr. Das endgültige Aus des wichtigsten heimischen Sportsenders wäre ein Faustschlag ins Gesicht eines jeden österreichischen Athleten." Ganz besonders würde eine Einstellung "die Randsportarten betreffen, die dann keine mediale Berichterstattung mehr hätten."

Der ORF plant nach unbestätigten STANDARD-Informationen, Inhalte von ORF Sport Plus in das deutlich reichweitenstärkere ORF 1 zu verlagern. Dort sollen sie – vor allem untertags – Kaufserienware ersetzen.

Steger regt an, besser bei Opernballbesuchen des ORF-Generals oder "überaus fürstlichen ORF-Luxuspensionen" zu sparen. Zuletzt berichtete die "Krone" von der ORF-Pension des ehemaligen Generaldirektors Alexander Wrabetz, der noch eine alte ORF-Firmenpensionsregelung hat, die vor etwa zwei Jahrzehnten von einer Pensionskasse abgelöst wurde. (fid, 19.2.2023)