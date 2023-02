Deutsche Bundesliga

FC Bayern verliert 2:3 bei Angstgegner Mönchengladbach

Bayern-Verteidiger Upamecano sieht nach acht Minuten eine Rote Karte. Laimer trifft bei einem Leipzig-Sieg in Wolfsburg in der Schlussphase, Gregoritsch für Freiburg in Bochum