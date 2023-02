Nachdem die Seitenwand eines Tiefladers gebrochen sein soll, fielen mehrere Teilnehmer des Umzugs vom Wagen.

Foto: APA/MONATSREVUE/THOMAS LENGER

Reisenberg/Wien – Nach einem Unfall mit einem Wagen bei einem Faschingsumzug am Samstag in Reisenberg (Bezirk Baden) sind Ermittlungen im Gange gewesen. Das Gefährt wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt sichergestellt, teilte die Polizei am Sonntag auf Anfrage mit. Die Seitenwand eines Tiefladers soll gebrochen sein, mehrere Teilnehmer fielen von dem Wagen. 15 Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Dabei handelt es sich um einen 43-Jährigen aus dem Bezirk Baden.

Der 46. Reisenberger Faschingsumzug sei bereits fast zu Ende gewesen, als kurz vor 18.00 Uhr beim Abbiegen von der Mühlgasse auf die B60 die seitliche Brüstung eines Wagens gebrochen sei, berichtete die örtliche Feuerwehr. Zahlreiche Teilnehmer stürzten auf die Fahrbahn beziehungsweise in den Graben. Ein Großaufgebot an Helfern stand im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. Ein 43-jähriger Mann wurde mit schweren Blessuren in ein Wiener Spital geflogen. 14 Personen erlitten laut dem Roten Kreuz Niederösterreich leichte Verletzungen, neun davon wurden im Krankenhaus behandelt. (APA, 19.2.2023)