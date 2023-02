Liebe Leserin, lieber Leser,

eine Stadt mitten in der Wüste – aufgezogen als Linie: "The Line". Ein Prestigeobjekt, um dem Vorbild Dubai nachzueifern, da sind sich die Experten sicher. Aber: Es mehrt sich die Kritik an der Durchführbarkeit eines solchen Megaprojekts.

Aus der Kategorie: "Kann man machen, muss aber nicht sein", sind die Drohnen, die US-Forscher aus Teilen von toten Vögeln hergestellt haben.

Außerdem widmen wir uns dem gigantischen Wachstum von Tiktok. In Europa hat das Unternehmen seine Belegschaft vervierundzwanzigfacht – und das obwohl das chinesische Unternehmen immer stärker unter Druck gerät.

Prestigeprojekt "The Line": "Die Struktur einer linearen Stadt ist ein Gedankenfehler"

US-Forscher machen tote Vögel zu Drohnen

Die Tiktok-Belegschaft ist in vier Jahren um das 24-Fache gewachsen

Amazon warnt Angestellte, dass sie ChatGPT keine Geschäftsgeheimnisse verraten sollen

Metroid Prime Remastered": Schön vertröstet, und jetzt?

MarioGPT: KI erstellt unendliche "Super Mario"-Levels