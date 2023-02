Nicht immer traf Marcel Sabitzer den Ball, mit seiner Leistung waren die United-Fans dennoch zufrieden. Foto: IMAGO/PA Images

Manchester – Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat mit ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer einen wichtigen Sieg im Titelkampf der Premier League gefeiert. Die "Red Devils" setzten sich am Sonntag gegen Leicester City souverän mit 3:0 (1:0) durch und hielten mit 49 Punkten nach 24 Runden den Anschluss auf Spitzenreiter Arsenal (54) und Manchester City (52). Arsenal hat allerdings ein Spiel weniger ausgetragen.

Sabitzer, der unter der Woche in der Europa League beim FC Barcelona (2:2) gesperrt gefehlt hatte, kehrte bei United in die Startformation zurück und wurde in der 80. Minute nach einer soliden Leistung ausgewechselt. Allerdings hatte der 28-jährige Mittelfeldspieler, Leihgabe von Bayern München, bei einem harten Tackling kurz vor der Halbzeitpause Glück, nicht vom Platz gestellt zu werden. Sabitzer traf Wout Faes mit der Sohle am Knie.

Für die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag trafen vor 73.578 Zuschauern im Old Trafford der weiter in Topform spielende Marcus Rashford doppelt (25., 56.), sowie "Joker" Jadon Sancho (61.). Rashford erzielte in den vergangenen zehn Ligaspielen zehn Tore. Am Donnerstag steht für Manchester United das Rückspiel in den Play-offs der K.o.-Runde in der Europa League gegen Barcelona am Programm, am Sonntag das Ligacup-Finale gegen Newcastle United. (APA, 19.2.2023)