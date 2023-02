In dieser Galerie: 2 Bilder Karim Adeyemi startete glänzend in die Partie, musste dann aber ausgewechselt werden. Foto: IMAGO/Team 2 Krampfspiel in Berlin. Foto: REUTERS/Annegret Hilse

Berlin – Mit einer torlosen Nullnummer gegen Schlusslicht Schalke 04 hat Union Berlin den Sprung an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga verpasst. Die Berliner konnten am Sonntag in einer chancenarmen Partie den Patzer von Spitzenreiter Bayern München, der tags zuvor 2:3 in Mönchengladbach verloren hatte, nicht ausnutzen. Weil Borussia Dortmund gegen Hertha BSC verdient mit 4:1 gewann, liegen die Bayern, der BVB und Union punktegleich an der Spitze.

Die Münchner haben die klar beste Tordifferenz (+40) des Trios, die Dortmunder (+17) und die "Eisernen" von Trainer Urs Fischer (+11) sind aber trotzdem voll im Titelkampf. Am kommenden Sonntag kommt es zum direkten Duell zwischen dem FC Bayern und Union Berlin. Dortmund muss nach Hoffenheim.

Schalke sammelt torlose Partien

Am Sonntag spielte ÖFB-Legionär und Union-Kapitän Christopher Trimmel bei den leicht überlegenen Gastgebern durch, bei Schalke saß Leo Greiml auf der Bank. Für die Gelsenkirchener um Coach Thomas Reis war es das vierte 0:0 hintereinander, das gab es in der deutschen Bundesliga noch nie. Mit 13 Punkten haben die "Königsblauen" als Tabellenletzter einen Rückstand von sechs Zählern aufs rettende Ufer.

BVB hat einen Lauf

Dortmund feierte im Jahr 2023 den achten Sieg im achten Pflichtspiel. Der Ex-Salzburger Karim Adeyemi, mit vier Toren in vier Partien zuletzt blendend aufgelegt, konnte nach 33 Minuten allerdings verletzungsbedingt nicht mehr weiterspielen. Der 21-Jährige wurde gestützt von zwei Betreuern in die Kabine gebracht, nachdem er das 2:0 durch Donyell Malen (31.) mit einem starken Sprint sowie einer perfekten Hereingabe vorbereitet hatte und sich dabei offenbar am linken Oberschenkel verletzte. Zuvor verzückte er die Dortmund-Fans mit einem sehenswerten Ferslertor zur Führung (27.).

Lucas Tousart war der zwischenzeitliche Anschlusstreffer gelungen (47.), doch BVB-Kapitän Marco Reus mit einem direkten Freistoß (76.) und Julian Brandt (90.) machten für die Truppe von Edin Terzic alles klar.

Mainz schlägt Elfmeter-Allergiker aus Leverkusen

Der FSV Mainz 05 kam bei Bayer Leverkusen zum Abschluss der 21. Runde unterdessen zu einem packenden 3:2-Erfolg. Bei den Gästen spielte ÖFB-Stürmer Karim Onisiwo durch, der 30-Jährige verpasste es aber, mit einem Treffer mit Mainz-Rekordtorschütze Robin Quaison gleichzuziehen. Für die Mainzer trafen Anthony Caci (26.), Leandro Barreiro (45.+4) und Marcus Ingvartsen (82.) via Elfmeter. Bei den Leverkusenern wurde Amine Adli nach einer Notbremse vom Platz gestellt (80.), beim Stand von 0:0 vergab Edmond Tapsoba einen Strafstoß. Die "Werkself" hat sieben ihrer letzten acht Elfmeter verschossen. (APA, 19.2.2023)

Ergebnisse:

Union Berlin – Schalke 04 0:0

Union: mit Trimmel; Schalke: Greiml Ersatz

Borussia Dortmund – Hertha BSC 4:1 (2:0)