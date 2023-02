Faschingsdienstag ist der Höhepunkt des kollektiven Lustigseins. Foto: APA / Reinhard Hörmandinger

Der Brauch, sich zu Fasching zu verkleiden, hat eine lange Geschichte, die über 7000 Jahre zurückreicht. Ursprünglich ging es darum, einmal im Jahr die Herrschaftsgesetze aufzubrechen. Alle sollen gleichgestellt sein, Mächtige und Sklaven. Schon die Römer verkleideten sich und praktizierten zu den Saturnalien die freie Rede und warfen mit Rosenblättern um sich, wenn man der Geschichte glauben mag.

Redefreiheit unter der Narrenkappe

An einem Tag konsequenzlos sagen dürfen, was man denkt, in die Rolle der Obrigkeit schlüpfen und sich über diese lustig machen – das klingt verlockend. Es ist aber komplett aus der Zeit gefallen.

Heute darf man bei uns auch ohne Narrenkappe fast alles sagen. Und Gesagtem, das man besser nicht gesagt hätte, schiebt man einfach ein "Das wird man wohl noch sagen dürfen" nach. Wenn man selbiges hört, dann kann man sich außerdem sicher sein, dass der Überbringer der Botschaft sich gerade nicht verstellt oder jemanden parodiert.

Blickt man nach Venedig, New Orleans oder nach Rio de Janeiro, findet man ausgelassene, prunkvolle, schöne Feste und aufwendige Masken. Und der Fasching ist bei uns zweifellos ein riesiger Spaß für Kinder. Alles gut und schön.

Der Apotheker aus Villach

Aber maskierte Erwachsene hierzulande sind entweder bemitleidenswert, peinlich oder beides. Ein Apotheker, der sich für eine Faschingssitzung sehr originell als Apotheker verkleidet und mit billigen Zoten die Welt erklären will, ist eindeutig beides.

Schlechte Witze werden um keinen Deut besser, wenn man aussieht wie ein abgehalfteter Clown, während man sie erzählt. Eine bunte Perücke, ein hässlicher Hut und eine überdimensionale Sonnenbrille machen aus einem Stänkerer noch lange keinen guten Zyniker, ein bisserl verschmierte Farbe im Gesicht und eine Narrenkappe aus einer mürrischen Servicekraft keinen angenehmen Zeitgenossen.

Das Faschingspopperl

Im Steirischen gibt es den Ausdruck Faschingspopperl, der an erwachsene Personen gerichtet schon eine resche Beleidigung ist. Wer schlecht gekleidet ist, wird mit dieser Zuschreibung auch unterm Jahr leben müssen.

Ein länger andauerndes Urteil kann einem auch anhaften, wenn man den Fasching heute noch so versteht, wie er einst war. Wer maskiert den Arbeitskolleginnen und -kollegen oder den Vorgesetzten schenkelklopfend die Meinung geigt, wird seinen Ruf so dauerhaft beschädigen. (Guido Gluschitsch, 20.2.2023)