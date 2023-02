Auf die blutigeren Bilder von Abrahams Gesichtsverletzung wird hier bewusst verzichtet. Foto: AP Photo/Andrew Medichini

Rom – Die AS Roma hat in der italienischen Serie A eine gelungene Generalprobe für den Europa-League-Schlager am Donnerstag gegen Fußball-Serienmeister Salzburg gefeiert. Am Sonntagabend setzte sich die Mannschaft von Star-Trainer Jose Mourinho mit 1:0 (1:0) gegen Nachzügler Hellas Verona durch. Damit verteidigten die Römer nach 23 Runden ihren dritten Tabellenplatz. Für Verona, derzeit als 18. auf einem Abstiegsplatz, war es die erste Pleite nach vier Spielen ohne Niederlage.

Mourinho wechselte seine Startelf im Vergleich zur 0:1-Niederlage in Salzburg auf vier Positionen. Bereits nach einer Viertelstunde sorgte Tammy Abraham für eine Schrecksekunde, der Torjäger zog sich unglücklich eine Verletzung im Gesicht zu und wurde ausgewechselt. Für die in der ersten Halbzeit leicht überlegene Roma traf Ola Solbakken (45.) kurz vor dem Pausenpfiff zur Führung, für den 24-jährigen Norweger war es das erste Tor im Roma-Trikot. Nach dem Seitenwechsel konnte die Mourinho-Elf aber spielerisch nicht überzeugen.

Am Donnerstag (21.00 Uhr) steht im Stadio Olimpico das Rückspiel im Playoff der Europa League gegen Salzburg auf dem Programm.

Juventus hatte beim 2:0 bei Spezia Calcio keine Probleme, die Turiner jubelten am Sonntag über den dritten Sieg in Serie. (APA, 19.2.2023)