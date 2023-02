Aktion am Praterstern am Montagmorgen. Foto: Colette Schmid

Mit gefährlichen Situationen für die Aktivistinnen und Aktivisten auf der Praterbrücke sind die Klimaproteste in Wien in die zweite Woche gegangen: Am Montag um 8 Uhr blockierten die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation beim Praterstern in der Leopoldstadt den Verkehr. Sie klebten dabei wie gewohnt ihre Hände auf die Straße. Die Polizei sperrte die Fußgänger- und Radfahrwege ab, während der Autoverkehr nach Minuten wieder fließen konnte. Nach rund 40 Minuten war die Versammlung aufgelöst.



Die IG Architektur unterstützte die Aktion am Praterstern. Foto: Colette Schmid

Anders entwickelte sich die Situation auf der Praterbrücke, wo etwa zeitgleich Mitglieder der Letzten Generation auf der Südosttangente (A23) auf einen Überkopfwegweiser kletterten und ein Banner entrollten. Der Verkehr konnte hier fließen. "Es ist sehr gefährlich", erzählte die Aktivistin Mirijam dem STANDARD eineinhalb Stunden später am Telefon. "Der Verkehr donnert weiter, die Brücke wackelt." Von vier Mitgliedern waren zu dem Zeitpunkt bereits zwei von der Polizei abgelöst worden.

Eiternde Hand

Ein Mann soll dabei laut Letzter Generation so brutal weggerissen worden sein, dass seine Hand verletzt wurde. "Seine Hand blutet und eitert jetzt auch schon", sagt Mirijam, "aber wir haben hier keine ärztliche Versorgung, die Polizei ist mittlerweile gegangen. Autos gehen vor Menschen."

Die IG Architektur, die zuvor in diversen sozialen Medien dazu aufgerufen hatte, sich diesem Protest unter dem Titel ihrer Petition "Wo ist der Klimaplan der Regierung?" anzuschließen, war ebenfalls anwesend. Der Verein ist eine österreichweite Interessengemeinschaft von Architekturschaffenden, er zählt laut eigenen Angaben über 300 Mitglieder. Auch namhafte Architekturbüros nahmen teil.

Schon bei früheren Aktionen hatten sich immer wieder Wissenschafterinnen und Wissenschafter dem Protest angeschlossen. Die Letzte Generation fordert von der Regierung ein Ende aller fossilen Projekte sowie eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h auf Österreichs Autobahnen.

Auch am Döblinger Gürtel fand eine Aktion statt. (cms, red, 20.2.2023)