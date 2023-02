Start ist zunächst in Australien und Neuseeland

Facebook experimentiert nun mit einem kostenpflichtigen Abo, das auch Authentifizierung beinhaltet. Foto: imago/IP3press

Der Facebook-Mutterkonzern Meta führt einen kostenpflichtigen Abonnementdienst ein, mit dem Nutzer unter anderem ihre Konten verifizieren lassen können. Das Bezahlmodel starte testweise in dieser Woche in Australien und Neuseeland, teilte Meta-Chef Mark Zuckerberg am Sonntag mit. Andere Länder würden bald folgen.

Keine Änderungen für bereits verifizierte Accounts

Meta Verified kostet demnach ab 11,99 Dollar (11,20 Euro) pro Monat und gilt für Facebook und Instagram. "Bei dieser neuen Funktion geht es darum, die Authentizität und Sicherheit unserer Dienste zu erhöhen", schrieb Zuckerberg in der Erklärung, die er auf seinem Facebook-Konto veröffentlichte. Für Konten auf Facebook und Instagram, die bereits verifiziert sind, werde es keine Änderungen geben.

Das Abo verspricht Nutzern teilweise höhere Reichweite und setzt auf eine Authentifizierung mit einem behördlichen Ausweisdokument.

Den Dienst sollten nur Nutzer, die über 18 Jahre alt sind, abonnieren können. Für Unternehmen sei er zunächst nicht verfügbar. Zuckerbergs Mitbewerber Elon Musk hatte kürzlich ein Abo-Modell für den von ihm erworbenen Kurzbotschaftendienst Twitter eingeführt. Twitter Blue, das die Verifizierung der Echtheit des Nutzerkontos beinhaltet, kostet zwischen acht und elf Dollar pro Monat. (APA, red, 20.2.2023)