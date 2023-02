Jayson Tatum auf gutem Flug. Foto: AP Photo/Rob Gray

Salt Lake City – Jayson Tatum hat das Team von Giannis Antetokounmpo zu einem 184:175 im All-Star-Spiel der NBA über das Team von LeBron James geführt. Am Sonntag erzielte der Flügelspieler der Boston Celtics beim Show-Spiel der besten Basketballer der nordamerikanischen Profiliga 55 Punkte und stellte damit einen All-Star-Rekord auf. Tatum wurde auch zum wertvollsten Spieler des All-Star-Games gekürt.

"Das bedeutet mir eine Menge: Wenn man an all die Legenden und großartigen Spieler denkt. Und ehrlich gesagt: Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Ich hoffe, dass ich meinen so lange wie möglich behalte", sagte Tatum zur Bestmarke, die seit 2017 Anthony Davis mit 52 Zähler gehalten hatte.

Tatum erzielte alleine im dritten Viertel 27 Zähler. Über die gesamte Partie traf der Celtics-Akteur zehn Distanzwürfe. Für den 184:175-Endstand sorgte Damian Lillard von den Portland Trail Blazers, der tags zuvor den Dreier-Wettbewerb gewonnen hatte.

Wahl direkt vor dem Match

Tatum wurde kurz vor dem Spiel von Giannis Antetokounmpo in dessen Team gewählt. Superstar LeBron James war der zweite All-Star-Kapitän. Seit 2018 stellen sich die beiden Spieler mit den meisten Stimmen ihre All-Star-Teams selbst zusammen, James verlor nach fünf Siegen zum ersten Mal. Die beiden Superstars hatten ihre Mannschaften zum ersten Mal direkt vor der Partie in der Halle gewählt.

Antetokounmpo stand jedoch nur im ersten Angriff auf dem Parkett, der Superstar der Milwaukee Bucks hatte sich kurz vor dem All-Star-Wochenende das Handgelenk verstaucht.

James zog sich eine Blessur an der Hand zu und kehrte zur zweiten Hälfte nicht zurück. "Ich habe meinen Finger eingeklemmt. Ich denke nicht, dass es viel ist, worüber man sich sorgen muss, aber als Vorsichtsmaßnahme musste ich für den Rest der Nacht passen", sagte James. In der Halbzeit wurde der Superstar der Los Angeles Lakers geehrt, nachdem er zuletzt den NBA-Punkterekord von Kareem Abdul-Jabbar gebrochen hat.

McClung gewann Dunk Contest

Schon am Samstag hatte Mac McClung mit einer spektakulären Darbietung den Slam-Dunk-Bewerb gewonnen. Der 24-Jährige von den Philadelphia 76ers, der in seiner Karriere erst zwei NBA-Spiele bestritten hat, erhielt von der Jury bei drei seiner vier Dunks die volle Punktzahl von 50. Bei seiner letzten Aktion brachte der 1,88-m-Mann den Ball nach einer Drehung von fast 540 Grad im Korb unter.

Der Dreipunkte-Wettbewerb ging erstmals an Damian Lillard. Der Star der Portland Trail Blazers setzte sich in der Finalrunde gegen Buddy Hield und Tyrese Haliburton durch, die beide für die Indiana Pacers spielen. Bei der sogenannten Skills Challenge, einem Geschicklichkeitsbewerb, triumphierte ein Trio von Gastgeber Utah Jazz. (APA, 20.2.2023)