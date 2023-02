Die Skifahrer wurden von einem Schneebrett mitgerissen. Foto: APA / Polizei Tirol

Vals – Ein 26-jähriger Österreicher und ein 29-jähriger Deutscher sind Sonntagnachmittag bei einem Lawinenabgang in Vals in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) teilweise verschüttet und schwer verletzt worden. Die beiden Skifahrer waren im freien Gelände von der Geraerhütte Richtung Tal gefahren, als sich auf rund 2.100 Meter Seehöhe ein 30 Meter breites und 150 Meter langes Schneebrett löste und sie mitriss.

Wegen des steilen und teils felsigen Geländes erlitten die Wintersportler schwere Bein- und Gesichtsverletzungen. Sie konnten sich selbstständig aus den Schneemassen befreien und die Rettungskette in Gang setzen, berichtete die Polizei. Die beiden wurden von der Besatzung des Notarzthubschraubers beziehungsweise der Libelle Tirol geborgen und in das Krankenhaus Hall in Tirol geflogen. (APA, 20.2.2023)