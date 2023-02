Ein besonders offenes Wohnerlebnis versprechen die Parterrewohnungen: Ihre Außenflächen sind vom Innenhof nur durch Blumentöpfe abgegrenzt. Dieses Konzept ist für die PPAG-Mitbegründerin Anna Popelka nichts Neues: Sie verbrachte selbst fast 20 Jahre in einer Parterrewohnung und erlebte so das urbane Treiben am Gehsteig tagtäglich beim Blick aus ihrem Fenster.