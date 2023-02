Wie das Leben so spielt: Die Modedesignerin Lilly (Sarah Hannemann) und der Stoffproduzenten Aidan (Jan Hartmann) kommen sich durch die gemeinsame Zusammenarbeit näher, als geplant: "Der Stoff aus dem Träume sind", am Mittwoch um 20.15 Uhr auf ORF 2. Foto: ORF/ZDF/Jon Ailes

Am Mittwoch ist es wieder so weit. Eine Frau. Ein Mann. Malerische Küste, verträumtes Städtchen, Liebe liegt in der Luft. Dieses Mal trifft es die junge Lilly (Sarah Hannemann), die als ökobewusste Modedesignerin an einem – nona – Scheideweg steht: "Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo meine Vorstellungen und die Realität komplett auseinanderdriften", sagt Lilly. Oh no! Und als ob das nicht schon genug wäre, kommt noch der – zugegeben ziemlich super aussehende – Schnösel mit seinem fetten Oldtimer um die Ecke: "Dreckschleuder", faucht Lilly.

Sie ahnen, was passiert. Anfangs große gegenseitige Abneigung, er tritt in jedes Fettnäpfchen, ein kleiner Unfall, in der Folge zarte Annäherung, man findet einander sympathisch. Aber dann: schlägt das Schicksal zu, ein Missverständnis, Enttäuschung, jetzt ist alles aus. Höchste Zeit für einen Kalenderspruch: "Wenn man nicht mehr weiß, wie's weitergeht, hilft es manchmal, sich daran zu erinnern, wo man herkommt." Und tatsächlich: Alles war ganz anders, die Herzen sind frei, jetzt fliegen sie einander ohne Hindernisse zu. Candlelight, ein Kuss, Hand in Hand am Sandstrand, "I wanna be with you-hu!".

"Der Stoff, aus dem Träume sind"

"Der Stoff aus dem Träume sind" läuft am Mittwoch um 20.15 Uhr auf ORF 2. Der 161. Film unterscheidet sich nicht von den 160 davor. Geschrieben hat ihn dieses Mal Susanne Hertel, Uschi Müller, Martin Wilke, Regie führte Karola Meeder.

Die Methode hat System. Seit bald 30 Jahren liefern die Geschichten der 2019 verstorbenen Bestsellerautorin Rosamunde Pilcher Vorlagen für beliebte Romantikverfilmungen, die zwar jeder kennt, aber keiner gesehen haben will. Nun wurde vor kurzem bekannt, dass der Hauptproduzent ZDF in diesem Jahr nur noch drei Filme der Reihe drehen will. Gesucht wird eine jüngere Zielgruppe, die erreicht man offenbar mit den Pilcher-Dramen nicht. Ist das das Ende einer langen Liebesbeziehung?

Die Marke bleibe fester Bestandteil der Herzkino-Reihe, beruhigt das ZDF auf Anfrage. Zusätzlich würden aber neue Reihen eingeführt, die sich dann, wie etwa die "Frühling"-Reihe, in die beim ZDF so genannte "Herzkino"-Reihe integrieren: "Diese fortlaufende Modernisierung ist ein kontinuierlicher Prozess, um den Sendeplatz attraktiv, aktuell und zeitgemäß zu halten." Zu vier Pilcher-Filmen plant der Sender in diesem Jahr Neuproduktionen wie "Malibu", "Familie Anders" und "Dr. Nice". Insgesamt sollen so zwischen 25 und 30 Erstsendungen pro Jahr für den Sendeplatz Sonntagabend entstehen.

Der ORF übernimmt derzeit in Summe maximal vier Herzschmerz-Movies vom ZDF, so auch in diesem Jahr. Sonntagnachmittag laufen regelmäßig Wiederholungen mit "einem sehr treuen Stammpublikum", sagt ORF-Serienchefin Andrea Bogad-Radatz.

Nachschub ist vorhanden

Das ist natürlich einerseits bedauerlich, weil damit eine Art von Erzählung endet, die im deutschen Fernsehen Tradition hat: Deutsche Schauspieler, die so tun, als wären sie Briten, sind seit den Durbridge- und Edgar-Wallace-Krimis in den 1960er-Jahren legendär. Außerdem hat sich die Reihe ihren Platz in den Herzen der hauptsächlich weiblichen Zuseher erspielt, auch weil man das alles nicht ganz ernst nehmen muss.

Der Abschiedsschmerz sollte dennoch zu verkraften sein. Ihre besten Zeiten hat die Reihe hinter sich: "Karussell des Lebens", die im ORF wahrscheinlich am öftesten wiederholte Folge, konnte 1994 noch mit Christiane Hörbiger in Cornwall aufwarten. 2016 gab TV-Entertainer Harald Schmidt als spaßiger Lord Hurrleton im Tweed-Jackett mit Lederaufsätzen sein Pilcher-Debüt und erinnerte an Eddi Arent in den Edgar-Wallace-Filmen. Das war lustig!

Zwischendurch war die Reihe so beliebt, dass sogar die "Verpilcherung der Welt" befürchtet wurde, also die Verflachung des Programms durch triviale, vermeintlich bildungsferne Romantikschnulzen. Im Fernsehen hatte das schon immer seinen Platz und wird ihn wohl auch weiterhin haben. Zur befürchteten Verkitschung tragen Streamingplattformen mit Serien wie "Bridgerton" oder "Emily in Paris" im Verhältnis jedenfalls mehr bei. Beim Publikum von zwölf bis 49 Jahren, das ohnehin lieber streamt, bewegt sich der Marktanteil mittlerweile nur noch im einstelligen Bereich.

Rührende Modernisierungsversuche

An Nachschub mangelt es übrigens nicht. Im Nachlass fand sich vor wenigen Jahren Stoff für weitere Geschichten. "Nach Frau Pilchers Tod sind ihre Kinder auf einen Fundus weiterer, unveröffentlichter Storys gestoßen. Auch auf die haben wir Zugriff. Für die nächsten zwölf, 15 Jahre sollten wir versorgt sein", sagte Michael Smeaton, der Produzent der Pilcher-Filme, im Interview.

Die Zeit für eine Ablöse sieht aber auch Bogad-Radatz gekommen: "Es ist ein langsames Ausklingen, obwohl in Zeiten wie diesen der Bedarf an romantischen Filmen groß ist", sagt sie zum STANDARD. Den decken in Zukunft andere, für Bogad-Radatz okay: "Rosamunde Pilcher hat absolut ihre Berechtigung, aber es ist vielleicht in seiner Erzählweise mittlerweile doch etwas veraltet." Daran können auch Modernisierungsversuche nicht viel ändern. Eine lesbische Hochzeit, ein homosexueller Fußballspieler und – wie in "Der Stoff, aus dem Träume sind" zu sehen– ein klischeebehafteter Modeassistent wirken seltsam deplatziert, während in Streamingserien Diversität völlig selbstverständlich einfließt.

Dass es zu mehr Änderungen nicht reichte, findet Bogad-Radatz wiederum richtig: "Weil ein gewisses Stammpublikum mit genau dieser Erwartungshaltung die Filme schaut." Zurück nach Cornwall. Boote schaukeln am Ufer, die Wellen bilden kleine Schaumkrönchen, die Möwen kreischen, Lilly und Aidan küssen sich, sie haben es geschafft. Alles ist gut. (Doris Priesching, 22.2.2023)

