Gerüchte über "hochrangigen Besuch" in der ukrainischen Hauptstadt hatten schon zuvor die Runde gemacht. Video zeigt offenbar Spaziergang des US-Präsidenten in Stadtzentrum

Gegenbesuch: Im Februar hatte der ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj Joe Biden im Weißen Haus in Washington besucht. Foto: APA / AFP / Douliery

Kiew – US-Präsident Joe Biden ist am Montagvormittag zu einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Ein aus der Ferne aufgenommenes Video zeigt den US-Staatschef bei einem offenbaren Spaziergang durch das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt mit seinem Amtskollegen Wolodymyr Selenksyj. Zuvor schon hatten Gerüchte über den hochrangigen Besuch die Runde gemacht.

In Kiew war es zu verstärkten Sicherheitsvorkehrungen gekommen, die auch bei den bisherigen Besuchen von Staats- und Regierungschefs unüblich waren. Außenminister Dmytro Kuleba hatte einen geplanten Besuch bei den EU-Außenministern in Brüssel abgesagt. Biden war für den Dienstag in Polen erwartet worden, um dort anlässlich des Jahrestags des russischen Überfalls auf die Ukraine eine Rede zu halten.

Ein Besuch des US-Präsidenten hatten angesichts der schwierigen Sicherheitslage lange für unwahrscheinlich gegolten. Vor allem die Frage, wie Biden der Übertritt über die Grenze unbemerkt gelingen könnte, war lange offen gewesen. Während Biden mit Selenskyj in Kiew durch das Stadtzentrum ging, gab es auch eine neue Erinnerung an die Gefahren: Wegen eines Luftalarms im ganzen Land – der durch das Aufstiegen eines russischen Abfangjägers in Belarus (Weißrussland) ausgelöst worden war – heulten auch in Kiew die Sirenen. (red, 20.2.2023)