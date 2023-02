Am 21. Februar wird der Internationale Tag der Muttersprache begangen – und damit auf die große Relevanz verwiesen, welche die Erstsprache eines jeden Menschen hat. Schließlich ist die Sprache, in der ein Kind lernt, sich auszudrücken, ein wichtiger Teil der eigenen Identität und des Weltverständnisses. Es ist jene Sprache, in der Kinder ein Ich-Bewusstsein entwickeln, sich und ihre Bedürfnisse auszudrücken lernen und erstmals mit Werten, Normen und Regeln konfrontiert sind. Nicht zuletzt bildet die Muttersprache auch den Ausdruck des kulturellen Hintergrundes eines Menschen.

Nicht immer ist der Umgang mit der Erstsprache in der Schule positiv. Foto: APA/dpa/Sebastian Gollnow

Umgang mit der Erstsprache: Luft nach oben

Was den Umgang mit dieser so wichtigen Sprache angeht, welche auch die Basis für den Erwerb jeder weiteren Sprache darstellt, besteht hier jedoch vielfach noch Nachholbedarf. Es gibt bekanntlich Schulen in Österreich, die es Kindern verbieten, untereinander eine andere Sprache als Deutsch zu sprechen – selbst wenn damit in Kauf genommen wird, dass ein solches Verbot Kinder erst einmal zum Verstummen bringen kann und an den Rand drängt.

Auch wird der Fremdsprachenerwerb in vielen Schulen stärker gefördert, als die Sicherheit in der Erstsprache gefestigt wird. Beispielsweise lernen Kinder schon früh in ihrer schulischen Laufbahn Fremdsprachen wie Englisch, Französisch, teils auch Spanisch oder Russisch im regulären Unterricht, auch wenn diese mit der eigenen Lebensrealität (noch) wenig zu tun haben. Türkisch- oder BKS-Einheiten dagegen sind in den meisten Fällen maximal als Wahlfächer im Angebot – auch wenn es genügend Kinder an den Schulen gibt, die von einer Festigung von Grammatik und Co in diesen ihren Erstsprachen erheblich profitieren würden.

Wie sehen Sie das?

Haben Sie selbst Erfahrung mit der Problematisierung Ihrer Muttersprache, oder haben Sie erlebt, dass Kindern in der Schule dahingehend Schwierigkeiten gemacht wurden? Was, glauben Sie, braucht es zu einer besseren Förderung der Erstsprache bei Kindern? Und welche Reformen müsste es im schulischen Kontext dafür geben? Diskutieren Sie im Forum! (Daniela Herger, 21.2.2023)