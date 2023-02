Pro

von Bianca Blei



Wenige Dinge sind so langweilig im Leben wie zu wenig Sauce, Aufstrich oder Dip auf Backwaren. Das hat vielleicht mit meinem Kindheitstrauma zu tun, als ein "Butterbrot" ein Brot mit solch einer dünnen Schicht Butter bedeutete, dass gerade einmal die Löcher der Brotscheibe gefüllt waren. Fein säuberlich war die köstliche Fettschicht mit dem Messer abgezogen worden. Warum?!

Und so hat sich mein Kinder-Ich geschworen, dass sich mein Erwachsenen-Ich nie wieder so einfach die Butter vom Brot nehmen lässt. Denn ist der Nacho flächenmäßig groß genug, dass man auch nach dem ersten Biss noch ein schönes Loch in den Dip schaufeln kann – ohne dass man mit der führenden Hand eintunkt? Ja?

Dann ist es quasi Pflicht, das zu tun. Dafür wurde der Chip erfunden! Denn ein Bissen Nacho ohne Guacamole, Tomatensalsa oder Käsedip ist vergleichbar mit Bier ohne Kohlensäure, Salat ohne Dressing oder Butterbrot quasi ohne Butter.