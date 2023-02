Forbes ist Mitglied der Schottischen Nationalpartei (SNP). Foto: AFP/ROBERT PERRY

Edinburgh – Die schottische Finanzministerin Kate Forbes will die Nachfolge der scheidenden Regierungschefin Nicola Sturgeon antreten. "Ich reiche heute meine Kandidatur ein, Schottlands nächste Erste Ministerin zu werden, mit der Vision, Erfahrung und Kompetenz, Wähler in ganz Schottland zu inspirieren", schrieb die Politikerin der Schottischen Nationalpartei (SNP) am Montag auf Twitter.

Der erst 32 Jahre alten Forbes werden sehr gute Chancen auf Erfolg eingeräumt. Sie gilt als bestens vertraut mit der schottischen Wirtschaft, als streng religiös und eher konservativ, was auf einen anderen politischen Kurs als Sturgeons hindeuten könnte. Bisher wurde die nationalistische Partei ideologisch eher im linken Lager verortet und übte scharfe Kritik an den wirtschaftsliberalen Reformen der in Großbritannien regierenden Konservativen.

Weiterer Minister will nicht kandidieren

Forbes äußerte sich, kurz nachdem der als Favorit gehandelte Minister für Verfassungsfragen Angus Robertson erklärt hatte, nicht ins Rennen um die Sturgeon-Nachfolge einzutreten. Mit zwei kleinen Kindern sei es für ihn nicht der richtige Zeitpunkt für eine solche Rolle, sagte der frühere SNP-Fraktionschef im britischen Parlament.

Robertson spricht fließend Deutsch, weil seine Mutter aus Deutschland stammt. Der begeisterte Europäer war vor seiner politischen Karriere auch als BBC-Korrespondent in Wien tätig gewesen. Über die "internationale Hauptstadt" Wien hat er auch ein Buch geschrieben.

Rückschlag für die Unabhängigkeitsbewegung

Sturgeon hatte in der vergangenen Woche nach mehr als acht Jahren an der Spitze von Partei und Regierung ihren Rückzug angekündigt. Der Schritt gilt als Rückschlag für die Unabhängigkeitsbewegung, die Schottland von Großbritannien lossagen will.

Bisher haben auch Gesundheitsminister Humza Yousaf und die Abgeordnete Ash Regan Interesse an dem Amt angemeldet. Der 37-jährige Yousaf gehört zu den wichtigsten Politikern der Partei. Die 48 Jahre alte Regan gilt als Parteirebellin, seit sie im Streit um ein Gesetz das Kabinett verließ. Kandidaturen sind noch bis Freitag möglich. Ab dem 13. März findet dann die Abstimmung unter den SNP-Mitgliedern statt. Die Siegerin oder der Sieger soll am 27. März feststehen. (APA, 20.2.2023)