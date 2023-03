Foto: APA/AFP/VALERIE MACON

Die gute Nachricht zum Monatsbeginn: Die vierte Staffel von "Succession" kommt. Die schlechte: Es ist die letzte. Abgebrühte Menschen behaupten, das ist auch gut so. Viel Neues habe die letzte Staffel nicht mehr gebracht. Mein Verstand stimmt zu, mein Herz schmerzt trotzdem. Vor allem, weil weit und breit kein Ersatz für dieses göttliche Drama im Reich der Medienbonzen in Sicht ist. Es ist einfach nur traurig.

Ebenfalls Erschütterndes ereignete sich kürzlich in den USA. Nach 19 Staffeln "Grey's Anatomy" strahlte ABC die vorerst letzte Folge mit Ellen Pompeo als Meredith Grey aus. Der Abgang gestaltete sich relativ sang- und klanglos, was den vielen Fans der Ärztin heftig aufstieß. Ich bin "Grey's Anatomy" grundsätzlich wohlgesinnt und trauere ebenfalls um Doktor Meredith, mehr aber noch um das Arztseriengenre generell, das bis auf den unkaputtbaren Bergdoktor seit einigen Jahren dahinsiecht.

Was war sonst? Mit seinem Einserschmäh kündigt Arnold Schwarzenegger seinen Einstieg ins Netflix-Serienreich an. "I'm back, baby", sagt der 73-Jährige im Trailer von "Fubar". Gemeinsam mit Monica Barbaro spielt er in der Spionageserie, er als Vater, sie als Tochter, die zufällig herausfinden, dass sie beide heimlich als CIA-Agenten tätig sind. Lieb.

Jetzt aber zum Kerngeschäft dieser Kolumne – meine Liste der besten Serienstarts im März:

"Abbott Elementary 2"

Trotz des Schulsystems von Philadelphia hat die Lehrerin Janine Teagues überlebt – gut so. Denn nach den Geschichten dieser Grundschule kann man schnell süchtig werden. Quinta Brunson kreierte diese als Mockumentary gestaltete Streamingserie, in der sich eine Gruppe von Pädagoginnen und Lehrern zusammentun, um den Kindern Bildung näherzubringen. Das geschieht auf unvergleichlich positive Art, sodass die Serie mittlerweile große Popularität genießt. "Abbott Elementary" zeigt humorvoll, dass es sich lohnt, für Kindererziehung einzutreten und am System trotz schwieriger Umstände nicht zu verzweifeln. Das Beste an der Serie sind sowieso die Kinder, lauter süße Fratzen. Wir brauchen das. 1.3. , Disney+

"Fleishman Is in Trouble"

Das ist eine Geschichte über alles. Über Leben, Heirat und darüber, wie junge Liebe zu altem Groll führt. Über Geld, Eifersucht, Ambition, Karriere und vieles mehr. Plot und Trailer zielen meiner Meinung nach stark auf das "This Is Us"-Publikum ab, das heißt: kleine und große Schicksale in mehreren Handlungsebenen und ohne Scheu vor großen Gefühlen erzählt. Da ist einmal die Geschichte Toby Fleishmans (Jesse Eisenberg). Der Internist lässt sich von seiner Frau Rachel (Claire Danes) scheiden und nimmt Kontakt zu seinen Jugendfreunden Libby (Lizzy Caplan) und Setz (Adam Brody) auf. Das Singleleben fühlt sich gut an, bis zu dem Zeitpunkt, als Rachel Toby die Kinder bringt – und selbst geht. Da kommen Gefühle auf. Nach dem gleichnamigen Bestsellerroman von Taffy Brodesser-Akner. 1.3., Disney+

"The Mandalorian 3"

Dritter Streich des furchtlosen Blechritters und des grünblauen Bauxerls. In der neuen Staffel des "Star Wars"-Ablegers ist Din Djarin, einst ein einsamer Kopfgeldjäger, wieder mit Grogu vereint. Und darum geht's: Während die neue Republik darum kämpft, die Galaxie von ihrer dunklen Geschichte wegzuführen, trifft Mando auf alte Verbündete und neue Feinde. Jon Favreau, der Schöpfer der Serie, wusste, er hat in dieser Staffel zu liefern.

Über die hoffentlich alle Fans glückselig machende Wiedervereinigung dieser zwei ungleichen Größen sagt er: "Es war die Kombination aus Mandalorianer und Grogu, die zum Herz und zur Seele der Geschichte wurde. Wir wussten, dass wir uns in den vergangenen Staffeln auf ihre unvermeidliche Trennung vorbereiten mussten, aber in dieser Staffel ging es darum, sie wieder zusammenzubringen. Dank des 'Buchs von Boba Fett' konnten wir Kapitel über die Geschehnisse in der Zwischenzeit einfügen, sodass wir, als wir in dieser Staffel wieder mit dem Mandalorianer zusammenkamen, in der Lage waren, die Beziehung der beiden wiederaufzunehmen." 1.3., Disney+

"Daisy Jones & the Six"

Gut, es trieft ein wenig aus dem Trailer zu dieser Bandstory. Aber ich will nicht vorschnell urteilen, schon gar nicht, wenn es um ein Produkt aus Reese Witherspoons Produzentenschmiede Hello Sunshine handelt. Vorlage ist Taylor Jenkins Reids 2019 erschienene Story einer Rockband der 1970er-Jahre, lose angelehnt an den turbulenten Beziehungsgeschichten der britischen Popband Fleetwood Mac. Riley Keough, Camila Morrone und Josh Whitehouse bilden den Cast. Man wird sich das anschauen müssen. 3. 3., Amazon Prime Video

"Luden"

Viel Augenmerk auf die Haarpracht wurde auch hier gelegt. "Luden" erzählt die Geschichte von Reeperbahn und Sankt Pauli in den 1970er-Jahren, einer Zeit, als es dort noch richtig abging. Sex, Drogen und Disco-Welle sind das geeignete Umfeld für den Aufstieg des blondlockigen Sunnyboys Klaus Barkowsky (Aaron Hilmer). Die resolute Prostituierte Jutta (Jeanette Hain) bringt dem Rookie das Geschäft von der Pike auf bei und macht ihn zum Gründer eines Zuhälterkartells. Es beginnt ein Machtkampf mit den etablierten Luden, die das große Geschäft sehen. Der Erfolg währt nicht lange: Aids-Krise und Kokswelle bringen das System zu Fall. 3.3., Amazon Prime Video

"Der Schwarm"

Bestsellerautor Frank Schätzing sagt, in der Serienversion seines Bestsellerromans "pilchert es mehr, als es schwärmt". Soll heißen, seiner Meinung nach wurde zu viel Stoff der Beziehungsebene gewidmet und zu wenig der Sache selbst, sprich der Bedrohung der Menschheit durch eine unbekannte Schwarmintelligenz. Nach Ansicht von drei Folgen würde ich sagen, das Verhältnis ist fifty-fifty. Was mich stört, ist der elitäre Charakter der Erzählung, die mehrheitlich aus der Sicht der Wissenschaft erfolgt und Auswirkungen auf die Menschen da draußen nicht sehr viel Raum schenkt. Vielleicht kommt das ja noch. "Der Schwarm" ist ein internationales Co-Produkt mit wesentlicher österreichischer Beteiligung. Die großartige Franziska Weisz ist unter anderem an Bord, ebenso wie die nicht minder großartige Barbara Eder, die bei vier von acht Folgen Regie geführt hat. 6.3., ZDF und ORF

"The Dreamer – Becoming Tania Blixen"

Die umfassendste Biografie der großen Schriftstellerin liegt seit letztem Jahr in Buchform von Tom Buk-Swienty vor. Die sechsteilige Serie zeigt den Weg der Blixen von ihrer Kindheit in Dänemark bis zu ihrer Zeit in Ostafrika. Wobei "The Dreamer" nur wenig Zeit auf Blixens Liebesleben verwendet und sich stattdessen auf das Geistesleben der Autorin und den von ihr geschaffenen Fantasiewelten konzentriert. Connie Nielsen spielt die Hauptrolle, ein Must für Fans (wie mich). 6.3., Magenta

"Und draußen die Nacht – Aldo Moro"

Die dreiteilige deutsche Historienserie schildert die Hintergründe der Entführung und Ermordung des italienischen Politikers Aldo Moro im Jahr 1978 durch die Terrororganisation Rote Brigaden. Im Mittelpunkt stehen die Entführung und Gefangenschaft Moros sowie die Auswirkungen auf die italienische Regierung und die internationalen Beziehungen. Wir sehen die gescheiterten die Versuche der Regierung, über die Freilassung des Entführten zu verhandeln. Luca Zingaretti spielt Aldo Moro. Wichtiges Zeitdokument. 8.3., Arte

"Swarm"

Nach dem "Schwarm" kommt "Swarm", und der ist nicht minder beängstigend: Dominique Fishback spielt Dre, eine junge Frau, die für ihr Popidol schwärmt und dabei über Leichen geht, was wortwörtlich zu nehmen ist. Entwickelt hat das Donald Glover gemeinsam mit Janine Nabers, die schon für großartigste Stoffe wie "Watchmen" und "UnREAL" mitverantwortlich zeichnete. 10.3., Amazon Prime Video

"Ted Lasso 3"

Selbst eingefleischte Nichtfußballfans werden bei diesem Trainer schwach. Ted Lasso ist ein unwiderstehlicher Optimist und Menschenfreund und speziell in ernsten Zeiten wie diesen überlebenswichtig. Ebenso natürlich die Sportsfreundinnen und -freunde an seiner Seite. Top-Highlight des Monats. 15.3., Apple TV+

"A Town Called Malice"

"Wenn ,Dallas' mit ,Pulp Fiction' zu den Klängen von Duran Duran Liebe machen würde, käme ,A Town Called Malice' dabei heraus", kündigt Sky vollmundig dieses achtteilige Thrillerspektakel an. Klingt gut, könnte aber auch eine Spur zu hoch gegriffen sein. Jack Rowan, Tahirah Sharif und Jason Flemyng geben sich hier dem großem Bandenkrieg hin. Die Story: Gene, der Jüngste der Familie, fühlt sich von seiner kriminellen Familie nicht entsprechend anerkannt. Nachdem er eine Bandenschlacht knapp überlebt, fliehen Gene und seine Verlobte Cindy an die spanische Costa del Sol. Dort geraten sie in die lokale Unterwelt und mit den hiesigen Bandenbosse schwer in Konflikt. Und weil das alles in den 1980er-Jahren spielt, ist die von Nick Love ("Bulletproof") kreierte Serie auch ein Fest fürs Auge. 16.3., Sky

"The Night Agent"

Gabriel Basso sehen wir hier als FBI-Agenten, der nachts im Keller des Weißen Hauses ein Telefon bewacht, das niemals klingelt. Sehr unbefriedigend. Als eines Nachts wider Erwarten doch ein Anruf kommt, ist das der Beginn für eine Verschwörungsgeschichte ungeahnten Ausmaßes. Die Netflix-Serie "The Night Agent" ist eine Adaption von Matthew Quirks gleichnamigem Roman. 23.3., Netflix

"Yellowjackets 2"

Die erste Staffel der Serie um die nach einem Flugzeugabsturz ums Überleben kämpfende Mädchentruppe und deren Flashbacks Jahre später ist ein faszinierendes Stück Mystery. In der zweiten Staffel geht der eingeschlagene Weg weiter. Die Serie switcht wieder zwischen Vergangenheit und Gegenwart und zeigt, wie die inzwischen erwachsenen Frauen mit ihrem Geheimnis zu kämpfen haben. Christina Ricci, Juliette Lewis, Elijah Wood gehören zum aufregenden Cast in dieser Serie, die sich etliche spannende Grenzgänge erlaubt. 24.3., Paramount+

"Succession 4"

Schwiegersohn Tom bringt es auf den Punkt: Ein Krieg wie Israel gegen Palästina ist im Gange, nur viel härter. Das Königsdrama strebt seinem Ende zu, es wird noch einmal sehr schmutzig. Und wir sind live dabei. 26.3., HBO

"Rabbit Hole"

Weisheit der Hasen: Je tiefer du in den Bau vordringst, um so tödlicher wird die Gefahr. Diese Erfahrung macht Kiefer Sutherland in der Rolle des Agenten James Weir, der eine Verschwörung gigantischen Ausmaßes aufdeckt. Den Job hat er zwar schon bei "24" erledigt. Gelernt ist gelernt. 27.3., Paramount+

"The Big Door Prize"

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von M. O. Walsh erzählt die Serie die Geschichte einer Kleinstadt, die sich für immer verändert, als im Gemischtwarenladen eine mysteriöse Maschine auftaucht, die verspricht, das wahre Lebenspotenzial eines jeden Einwohners zu enthüllen. 29.3., Apple TV+

"Anne Rice's Mayfair Witches"

Die Neurochirurgin Rowan Mayfair stellt fest, dass sie eine Hexe ist, was ihr zunächst gar nicht so recht ist. Und als ob das nicht schon genug wäre, muss sich Rowan mit einem gefährlichen Wesen auseinandersetzen, das ihre Familie schon seit Generationen verfolgt. Die Serienumsetzung der berühmten Romantrilogie von "Interview with the Vampire"-Autorin Anne Rice. Die Rolle der Rowan spielt Alexandra Daddario ("The White Lotus"). 31. 3. bei Sky

"Die Gabe"

Naomi Aldermans elektrisierender Roman als Premiumserie: In der Geschichte verfügen Frauen plötzlich die Fähigkeit, Stromschläge auszustoßen. Frei nach dem Motto "We got it, because we need it" scheuen sich die Ladies nicht davor, diese neu erlangte Macht für sich zu nützen. Toni Colette ist dabei, ja, und das schau ich mir fix an. 31.3., Amazon Prime Video

Kommen Sie gut durch den März, Prie-View wünscht wie immer frohes Schauen! (prie, 1.3.2023)