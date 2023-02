Einen Jägermeister und einen Cappuccino will eine 65-jährige Angeklagte konsumiert haben, bevor sie Montagnachmittag vor Gericht erschien. Ihr Verhalten lässt einen höheren Alkoholgehalt im Blut vermuten. Foto: Heribert Corn

Wien – Gerichtsprozesse können traurig sein. Oder so skurril, dass sie schon wieder unterhaltsam sind. Und manchmal sind sie beides zusammen, wie im Fall einer 65-jährigen Juristin, die sich wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung an Polizisten vor Richter Stefan Erdei verantworten muss. Sie soll sich am 13. Dezember in Wien-Währing einer Amtshandlung widersetzt und Beamte geschlagen und getreten haben.

Bei der Überprüfung ihrer Generalien macht die Angeklagte noch einen durchaus luziden Eindruck. Sie erhalte als Pensionistin 3.000 Euro monatlich, berichtet sie, Schulden habe sie keine, an Vermögen den Hälfteanteil an einem Einfamilienhaus. Vorbestraft ist die Frau nicht, allerdings stellte die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen eines ähnlichen Vorwurfs in jüngerer Vergangenheit ein, verweist der Richter auf eine vorangegangene Diversion.

Angeklagte pöbelte in Lokal

In der aktuellen Sache geht es um einen abendlichen Vorfall in einem Lokal. Die Exekutive wurde von einer Lokalangestellten alarmiert, da die betrunkene Angeklagte in dem Betrieb Gäste anschrie, Tische verschob und einen Kellner, der sie hinauskomplementieren wollte, zu attackieren drohte. "Was sagen Sie dazu?", will Erdei von der Pensionistin wissen. "Ich habe K.-o.-Tropfen bekommen, ich kann mich an nichts mehr erinnern", behauptet sie.

Zu diesem Zeitpunkt ist ihr Verhalten allerdings schon deutlich ins Auffällige gekippt. Bei einer Äußerung des Staatsanwaltes lacht sie schallend, als sie auf der Anklagebank Platz nehmen soll, murmelt sie in unterschiedlicher Lautstärke vor sich hin. "Haben Sie heute auch was getrunken? Vielleicht, weil Sie nervös waren?", interessiert den Richter daher. "Nein. Einen Cappuccino und einen Jägermeister", hört Erdei als Antwort.

Die an der Festnahme und der Amtshandlung in der Polizeiinspektion beteiligten Polizistinnen und ein Polizist können sich als Zeuginnen noch deutlich besser an den Einsatz erinnern. Eine Polizeischülerin schildert, dass der Einsatzgrund "Person macht in Lokal Probleme" gelautet habe. Vor Ort hätten sie und ihre Kollegin beschlossen, deeskalierend auf die hagere Angeklagte einzuwirken und sie einmal auf die Straße zu bringen.

Schläge und Tritte gegen Polizistinnen

Der Plan scheiterte, die 65-Jährige wurde draußen immer aggressiver, schimpfte auf die Beamten und begann, vier-, fünfmal mit der Hand gegen den Oberkörper der einen Polizistin zu stoßen und immer fester um sich zu schlagen. Daraufhin sei die Festnahme ausgesprochen worden, die Angeklagte wehrte sich so heftig dagegen, dass sie zu Boden gebracht werden musste, wobei sich die angegriffene Polizistin Blutergüsse und Schürfwunden an Knie und Schienbeinen zuzog. Auch in der Polizeiinspektion war die Angeklagte nur schwer zu bändigen, durch Tritte erlitt eine weitere Beamtin ein Hämatom am Schienbein, das eine Woche schmerzte.

Im Gerichtssaal goutiert die ohne Verteidiger erschienene Angeklagte die Aussagen gar nicht. "Geh scheißen, Oide!", schreit sie am Ende die erste Polizistin an. "Bääähhhh, fick dich, du Hur!", die zweite. Erdeis Ermahnung "Frau Doktor, wir sind hier im Gerichtssaal!" fruchtet wenig. Der Polizist schildert, dass die Angeklagte damals ohne Zweifel alkoholisiert gewesen sei, aber noch wusste, was sie tat, und seine Kolleginnen und ihn auch als Exekutivbeamte erkannte. "Woran machen Sie das fest?", will der Richter wissen. "Weil sie 'Scheißkiberer' oder 'Gehts Scheißen, es Wichser, blöde Kiberer' gesagt hat."

Pensionistin erlitt selbst Blutergüsse

Auch als die Aussage der zweiten verletzten Polizistin verlesen wird, reagiert die Angeklagte unwirsch. "Ich bin verletzt worden! Ich bin angegriffen worden! Ich hatte Blutergüsse! Mir ist es nicht gut gegangen!", sieht sie sich als Opfer. Nachdem sie die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbracht hatte, sagte sie am nächsten Tag bei der Polizei: 'Gestern habe ich etwas viel Alkohol getrunken. Ich kann mich nicht erinnern.'", zitiert Erdei aus dem Akt. "Damals haben Sie noch nichts von K.-o.-Tropfen gesagt", hält er der Pensionistin vor.

Die geht in ihrem Schlusswort darauf nicht ein. "Herr Staatsanwalt, Herr Richter, ich bin unschuldig. Ich bin in eine blöde Partie hineingekommen. Ich bin auch Juristin. A blöde Partie. Da passiert so eine Chose immer ..." – "Warum passiert so was immer wieder?", unterbricht der Richter sie. "Weil ich immer alt und älter werde und immer trauriger", bekennt die Angeklagte.

Wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und zweifacher Körperverletzung verurteilt Erdei sie dann zu acht Monaten bedingter Haft. "Sie haben jetzt die Möglichkeit ...", beginnt er die Belehrung über die möglichen Rechtsmittel – die bereits angezogen vor ihm stehende Frau schneidet ihm aber das Wort ab. "Diversion, ich kenn das." – "Nein. Heute war es eine Verurteilung. Zu acht Monaten bedingt. Eine Diversion geht nicht immer." – "Keine Diversion?" – "Nein. Sie können das Urteil jetzt annehmen, Nichtig-", probiert es der Richter erneut, stößt aber auf taube Ohren. "Dann will ich eine Urteilsausfertigung. Sofort", bescheidet die Angeklagte Erdei. "Dann ruf ich meinen Anwalt an. Kresbach. Doktor Elmar Kresbach!", macht die Frau klar, dass sie die Entscheidung nicht akzeptiert.

Unflätigkeiten beim Abgang

Als ihr der Richter klarmacht, dass er keine sofortige Urteilsausfertigung fabrizieren kann, da er erst auf das Protokoll warten muss, platzt der Angeklagten endgültig der Kragen. "Herr Doktor Richter ... Trottel. Geh scheißen, Oida!", schimpft sie, während sie den Saal verlässt. (Michael Möseneder, 20.2.2023)