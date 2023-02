Gegen die geplante Justizreform wird seit Wochen demonstriert. Foto: EPA/ABIR SULTAN

Es brodelt in Israel, dem einzigen demokratischen Land des Nahen Ostens. Am siebten Samstag in Folge gingen mehr als 100.000 Menschen auf die Straßen in Tel Aviv, Jerusalem, Haifa und anderen Städten, um gegen die geplante Justizreform der rechts-religiösen Regierung zu protestieren.

Die Gesetzesentwürfe würden die Parlamentsmehrheit ermächtigen, Entscheidungen des Obersten Gerichts aufzuheben. Dass die Demonstranten zu Recht vor der schrittweisen Zerstörung der Demokratie warnen, habe auch ich im Einklang mit praktisch allen internationalen Kommentatoren schon betont (DER STANDARD, 27. 12. 2022).

Dramatische Rede

Indessen hat der israelische Staatspräsident Isaac Herzog in einer im Fernsehen ausgestrahlten dramatischen Rede vor einem "verfassungsrechtlichen und sozialen Zusammenbruch" des Landes infolge der Aktionen der Netanjahu-Regierung gewarnt. Benjamin Netanjahu, zweifellos der fähigste Politiker seit Staatsgründer Ben Gurion, scheint bereit zu sein, Israel im 75. Jahr seines Bestehens den zum Teil vorbestraften religiösen und nationalistischen Brandstiftern in seiner Regierung auszuliefern. Warum? Nur mithilfe der rechtsradikalen Regierungspartner kann er sich vor dem gegen ihn laufenden Strafverfahren retten. Selbst ehemalige führende Mitglieder von Netanjahus Likud-Partei wandten sich gegen ihn. Laut aktuellen Meinungsumfragen lehnen 20 bis 25 Prozent der Likud-Wähler die Regierungspläne ab.

Provokationen, wie die Förderung der Siedlungen in der besetzten Westbank, wo bereits mehr als 400.000 Siedler leben, lösten internationale Proteste aus. Besonders bedrohlich für die Zukunft des Landes ist die Entfremdung des wichtigsten Bündnispartners, der Vereinigten Staaten. Vor einigen Wochen hat der US-amerikanische Außenminister Antony Blinken, selbst jüdischer Herkunft, bei seiner Nahostreise in Hintergrundgesprächen mit Netanjahu und nun der US-amerikanische Botschafter sogar öffentlich vor den Folgen der Radikalisierung gewarnt.

Einziges Gegengewicht

Israel hat weder eine Verfassung noch ein föderales System, und das Staatsoberhaupt verfügt nur über begrenzte Kompetenzen. Angesichts der Tatsache, dass der Staat keine anerkannten Grenzen hat und jeder Fünfte der neun Millionen Bürger der arabischen Minderheit angehört (drei Millionen Palästinenser leben in der Westbank), ist bisher das Oberste Gericht das einzige Gegengewicht zur Exekutive gewesen.

Wenn man bedenkt, dass laut Polly Bronstein, der Leiterin der größten Bürgerrechtsgruppe, rund zehn Prozent der jüdischen Einwohner als ultraorthodox und 20 Prozent als konservativ gelten, ist die Schlüsselrolle des Obersten Gerichts samt der Auswahl der Richter offensichtlich.

Liberale Demokratie

Trotz beispielloser Kriege und Terrorwellen, trotz der Masseneinwanderung aus arabischen Ländern und der ehemaligen Sowjetunion ohne demokratische Traditionen hat Israel als liberale Demokratie überlebt. Und nicht nur das! Das israelische Bruttoinlandsprodukt pro Kopf nahm 2020 weltweit den 19. Rang ein, noch vor Kanada, Neuseeland und Großbritannien.

Die Würfel fallen natürlich in Israel. Aber alle Juden beziehungsweise ihre Vertretungen können angesichts der Gefährdung Israels von innen nicht gleichgültig bleiben. (Paul Lendvai, 20.2.2023)