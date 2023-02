Winterwunderland Planica: So hat es im Jänner schon beim EYOF (European Youth Olympic Festival) ausgesehen, und jetzt soll die WM ganz ähnliche Bilder liefern. Foto: GEPA pictures / Patrick Steiner

Frage: Wo liegt Planica, wie kommen die Weltmeisterschaften dorthin?

Antwort: Planica ist ein ursprünglich unbewohntes Tal in den Julischen Alpen im Nordwesten Sloweniens unweit der Grenze zu Österreich und Italien. Seit den 1930er-Jahren finden im "Tal der Schanzen" Skispringen statt. Auf der alten Großschanze Bloudkova velikanka sprang 1936 der Salzburger Sepp Bradl als erster Mensch über die 100-m-Marke. Seit 1969 finden auf der Schanze Letalnica Skifliegen statt. Bisher gingen sieben einschlägige Weltmeisterschaften über den Bakken, auf dem der Japaner Ryōyū Kobayashi mit 252 Metern den Schanzenrekord hält. Im Sommer 2011 wurde im Hinblick auf die Bewerbung für eine Nordische WM mit dem Bau des Planica Nordic Centre begonnen, das auf 900 Meter Seehöhe mehrere Schanzen und Langlaufstrecken umfasst. Nach drei vergeblichen Bewerbungen für 2017, 2019 und 2021 erfolgte 2018 der Zuschlag für die 54. Nordische WM. Gesprungen wird auf der Großschanze Bloudkova velikanka und auf der Normalschanze Srednja skakalnica.

Frage: Wie sieht das Programm der Weltmeisterschaften aus. Gibt es neue Bewerbe?

Antwort: Zwischen 23. Februar und 5. März fallen 24 Medaillenentscheidungen. Im Skispringen werden sieben Medaillensätze vergeben, je drei an Frauen und Männer sowie einer im Mixed-Teambewerb. Im Langlaufen gibt es zwölf Entscheidungen (je sechs für Frauen und Männer), in der Nordischen Kombination aus Skispringen und Langlauf fünf. Neben drei Einzelentscheidungen für Männer und dem Einzel der Frauen wird auch in einem Mixed-Bewerb kombiniert, der neu im Programm ist. Dafür wurde der Teamsprint der Männer gestrichen.

Frage: Wie viele Aktive nehmen teil? Wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellt Österreich?

Antwort: Zehn Frauen und 17 Männer aus Österreich sporteln bei der WM: drei Kombinierinnen und sechs Kombinierer, zwei Langläuferinnen und fünf Langläufer sowie fünf Skispringerinnen und sechs Skispringer. Vor zwei Jahren in Oberstdorf bildeten zwölf Frauen und 16 Männer das Team. Insgesamt sind in Planica 65 Nationen vertreten, rund 2500 Sportlerinnen und Sportler, Betreuerinnen und Betreuer sind akkreditiert. 1300 freiwillige Helfer sind im Einsatz.

Frage: Mit welchen Aussichten gehen Österreichs Nordische in diese WM?

Antwort: Österreich sollte in Planica jedenfalls ein Jubiläum feiern, die 100. Medaille bei Nordischen Weltmeisterschaften. 97 stehen bisher zu Buche, davon 30 aus Gold. Österreichs Rekord-WM war Oslo 2011 mit siebenmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. In Oberstdorf gab es vier Titel, dazu einmal Silber und zweimal Bronze. Das reichte wie zehn Jahre zuvor im Medaillenspiegel zu Rang zwei hinter Norwegen, das 31 Medaillen im Oberallgäu holte, davon 13 aus Gold. Johannes Lamparter (Kombi Großschanze), Stefan Kraft (Großschanze) und die Skispringerinnen im Teambewerb könnten ihre Titel verteidigen. Der Teamsprint, den vor zwei Jahren Lamparter zusammen mit Lukas Greiderer gewann, ist ja nicht mehr im Programm.

Johannes Lamparter geht als Titelverteidiger in die WM. Foto: APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Frage: Welche Nation wird in Slowenien dominieren?

Antwort: Zweifellos Norwegen, das bereits zum 13. Mal en suite die Medaillenwertung für sich entscheiden sollte. Zuletzt gab sich Norwegen 1997 ausgerechnet daheim in Trondheim geschlagen, das 2025 die nächste WM ausrichtet. Damals setzte sich Russland durch, das in Planica wegen der Sanktionen des internationalen Skiverbandes (Fis) infolge des Überfalls auf die Ukraine wie Weißrussland nicht mit von der Partie ist.

Frage: Wer wird der Star der WM?

Antwort: Norwegerinnen und Norweger sind in der Poleposition. Langläufer Johannes Hösflot Kläbo hat drei Titel zu verteidigen, jenen über 50 Kilometer verlor er in Oberstdorf nach Disqualifikation wegen Behinderung des Russen Alexander Bolschunow an seinen Landsmann Emil Iversen. In dieser Saison hat Kläbo im Weltcup schon 13 Siege gefeiert. Bei den Frauen wird eine Nachfolgerin für Therese Johaug gesucht, die 2021 vor ihrem Rücktritt alle drei Distanzrennen und mit der Staffel gewonnen hatte. In der Kombination gilt Weltmeister Lamparter, der auch im Weltcup führt, als erster Herausforderer des Norwegers Jarl Magnus Riiber, der zuletzt im Weltcup pausierte. Im Skispringen gibt es bei Männern und Frauen viele Siegoptionen, für Österreich gehören Eva Pinkelnig, die Weltcupführende, und Stefan Kraft dazu. Vor allem in den Teambewerben in Kombination und Skispringen ist mit Österreich zu rechnen.

Eva Pinkelnig darf sich in Planica Chancen ausrechnen. Foto: APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU

Frage: Wer überträgt von der WM?

Antwort: Die Auswahl ist groß. Der ORF sendet ab Mittwoch mehr als 60 Stunden live aus Slowenien, großteils auf ORF 1. ZDF, das im Skispringen auf Experte Toni Innauer setzt, und ARD (ab 1. März) wechseln sich ab. Auch Eurosport ist live im Bild, Experte beim Skisprung ist Werner Schuster.

Frage: Wie kommt der Fan zur WM, was kosten die Tickets?

Antwort: Je nach Programm bewegen sich die Preise für Tageskarten in Planica zwischen 15 und 99 Euro (Tribünensitzplatz), es gibt freilich weit günstigere Stehplätze, Halbtages- und Familientickets. Der Vorverkauf lief nicht wirklich berauschend. Die Anreise mit dem Auto (rund dreißig Minuten von Villach aus) ist möglich, allerdings nur bis zur Ortschaft Rateče bei Kranjska Gora. Aufgrund des hohen Interesses in Slowenien selbst – die Veranstalter erwarten mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher – ist mit erheblichem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Zu den Wettkampfstätten verkehren jedenfalls Shuttlebusse. In Kranjska Gora, das von Villach, aber auch von Tarvis in Italien aus mit dem Zug und per Bus erreichbar ist, finden neben der Eröffnung (Dienstag, 20.23 Uhr) auch alle Medaillenzeremonien statt.

Frage: Was wird der WM-Hit?

Antwort: Das kann nur die Polka Planica, Planica von Slavko Avsenik und seinen Original Oberkrainern sein! "Planica Planica. Die Schneekönigin. Wer kennt sie nicht? Die Schönheit aus Schnee." (Frage & Antwort: Sigi Lützow, 21.2.2023)

Planica, Planica! krainerfan