Spürt dem Österreichertum nach: Andreas Vitásek mit seinem Programm "Austrophobia", ORF 3, 23.00 Uhr. Foto: ORF / Hoanzl / Udo Leitner

19.40 REPORTAGE

Re: Kriegsverbrechen auf der Spur – Mord an ukrainischen Zivilisten Seit dem Massaker von Butscha im Frühjahr 2022 ist klar, dass russische Soldaten schwere Verbrechen an der ukrainischen Zivilbevölkerung begehen. Um die Verantwortlichen ausfindig zu machen, sind im ganzen Land Ermittlerinnen und Ermittler unterwegs. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTARFILM

Die Überlebenden von Mariupol (GB 2022, Robin Barnwell) Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat aus der modernen Metropole Mariupol eine von Bomben gezeichnete Ruinenstadt gemacht. Einwohnerinnen und Einwohner erzählen Geschichten von Tapferkeit, Verlust und Entschlossenheit. Im Anschluss ist die Doku Ukraine – Europas Schicksal zu sehen. Bis 21.45, Arte

21.55 TALK

Willkommen Österreich Der Sänger Angelo Kelly, Andreas Karwas und seine Tochter Kamila Horvath-Karwas (Firma AK-Tatortreinigung) sind zu Gast bei Stermann &_Grissemann. Bis 22.55, ORF 1

22.00 KOMÖDIE

Die brillante Mademoiselle Neïla (Le Brio, F 2017, Yvan Attal) Als Neïla Salah (Camélia Jordana) am ersten Tag ihres Studiums verspätet in die Vorlesung kommt, wird sie von dem überheblichen Professor Pierre Mazard (Daniel Auteuil) mit rassistischen Äußerungen gedemütigt. Um einer Entlassung zu entgehen, willigt er ein, die Studentin bei einem Rhetorikwettbewerb zu unterstützen. Das immerhin gut besetzte Original, das von Sönke Wortmann als deutsche Version Con tra neu vefilmt wurde. Bis 23.40, Servus TV

23.00 KABARETT

Andreas Vitásek: Austrophobia Als gestandener Austrophobiker seziert Kabarettist An dreas Vitásek mit feiner Klinge die Eigenheiten des Österreichertums. Bis 0.15, ORF 3

0.00 KOMÖDIE

Unternehmen Petticoat (Operation Petticoat, USA 1959, Blake Edwards) Cary Grant ist als leidgeprüfter U-Boot-Kapitän wild entschlossen, die angeschlagene USS Sea Tiger wieder flottzumachen. Tony Curtis steht ihm als Leutnant mit allerlei dubiosen Tricks zur Seite. Blake Edwards’ (Frühstück bei Tiffany) erster Komödienerfolg. Bis 1.55, SWR

0.05 KOMÖDIE

Müllers Büro (A 1986, Niki List) Nicht Sam Spade, sondern Max Müller (Christian Schmidt) heißt der Privatdetektiv, der sich zusammen mit seinem Freund Larry (An dreas Vitásek) in Niki Lists Film-noir-Musical-Parodie auf die Suche nach einem in der Wiener Unterwelt Verschwundenen macht. In den 1980er-Jahren ein großer Hit in Österreichs Kinos. Bis 1.40, ORF 1

0.55 THRILLER

16 Blocks (USA/D 2006, Richard Donner) Der abgehalfterte Cop Jack Mosley (Bruce Willis) soll einen Zeugen aus dem Gefängnis in ein 16 Straßenblocks entferntes Gerichtsgebäude bringen. Der vermeintliche Routinejob wächst sich zum Überlebenskampf aus. Action auf den Straßen New Yorks, von Richard Donner grundsolide in Szene gesetzt.

Bis 2.35, ATV