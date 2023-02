Eines der beliebtesten Faschingskostüme: "Wednesday" aus der gleichnamigen Netflix-Serie. Foto: Netflix

PRO: Lachen wir!

von Bettina Pfluger

Zugegeben, ein Blick rund um den Erdball zeigt im Moment wahrlich kein fröhliches Gesamtbild. Krieg, Erdbeben, Krisen, Klimawandel – all das macht eigentlich keine große Lust aufs Feiern. Aber das Warten auf bessere Zeiten könnte dauern. Nur in Angst zu leben vor dem, was da noch auf uns zukommen mag, hat auch keinen Sinn. Also feiern wir Fasching. Sind einen Tag lustig, flüchten aus der Sorgenwelt. Vergessen einen Tag hohe Stromrechnungen und teure Lebensmittelpreise.

Beißen wir herzhaft in den Krapfen, genießen den Moment, wenn die Marmelade im Mund und nicht am Kostüm landet. Verwandeln wir uns. Einen Tag summen wie eine Biene, zaubern wie Harry Potter oder tanzen wie Wednesday Addams. Ausgelassen sein und fröhlich. Einen Tag nicht nachdenken darüber, wie nachhaltig die Verpackungen von diversen Snacks wie Chips und Soletti sind, die wir den Faschingsgästen reichen, und die Avocados zu Guacamole zerdrücken ohne schlechtes Gewissen ob deren ökologischem Fußabdruck.

Das macht die aktuelle Lage zwar nicht besser. Aber eine kleine Flucht aus dem Alltag hilft möglicherweise dem eigenen Gemüt und nährt die Hoffnung, dass sich die Situation in Summe wieder beruhigt. Wie sagte einst schon Charlie Chaplin: "Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag." Also lachen wir – zumindest für einen Tag. Dann kommt ohnehin die Fastenzeit: Raum für Besinnung und Veränderung. Und Hoffnung. (Bettina Pfluger, 21.2.2023)