Gaszentrifugen zur Urananreicherung bei einer Ausstellung in Teheran, die Iranern und Iranerinnen die Fortschritte des Atomprogramms nahebringen sollen. Nach außen hin wird eskaliert. Foto: AP / Vahid Salemi

Uran mit einem Anreicherungsgrad von 84 Prozent: Das kommt schon ganz nahe an waffentaugliches Material heran. Partikel davon haben Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vor kurzem im Iran gefunden. Das meldete Bloomberg am Sonntag. Der Bericht wird von der IAEA nicht dementiert; aus dem Iran verlautet, das sei kein Hinweis darauf, dass man 84-prozentiges Uran produziere. Das ist richtig, das Material kann tatsächlich beim Anreicherungsprozess in kleinen Mengen unbeabsichtigt entstehen.

Aber im Fall des Iran, dessen Atomprogramm die Alarmglocken ohnehin schon schrill läuten lässt, ist es schwierig, an Zufälle zu glauben. Nun wartet man auf den Bericht der IAEA dazu. Im Februar war ein Besuch von Generaldirektor Rafael Grossi im Iran vorgesehen. Er warnte bereits im Jänner davor, dass der Iran inzwischen genügend angereichertes Uran angehäuft habe, um – nach weiterer Anreicherung – mehrere Atombomben zu bauen.

Allerdings bräuchte es dafür noch weitere technische Arbeiten, abseits der Anreicherung. Die Schätzungen, wie lange der Iran bis zur Atombombe brauchen könnte, belaufen sich auf etwa zwei Jahre.

Kein ziviler Nutzen

Der Iran reichert seit 2021 teilweise auf 60 Prozent an, seit 2022 auch in der unterirdischen Anlage Fordow. Das Land hat keinerlei zivilen Bedarf für Uran diesen Anreicherungsgrades. Im kleinen iranischen Forschungsreaktor in Teheran – den Iranern noch in der Schah-Zeit von den USA hingestellt – kommt Brennstoff mit 20-prozentigem Uran zur Anwendung. Jahrelang war er das Argument, warum die Iraner bis zu 20 Prozent anreichern, für den Eigenbedarf.

Je schlechter das Verhältnis zur internationalen Gemeinschaft wird, desto mehr Tempo gibt Teheran nun bei seinem Atomprogramm. Laut Regeln des von US-Präsident Donald Trump bewusst zerstörten Wiener Atomdeals von 2015 dürfte der Iran nur auf 3,67 Prozent anreichern, dafür nur bestimmte Gasanreicherungszentrifugen verwenden und nur sehr begrenzt angereichertes Uran im Land behalten.

Solange der JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) – wie der Wiener Atomdeal offiziell heißt – funktionierte, blieb der Iran konstant zwölf Monate von der sogenannten "Breakout"-Schwelle entfernt, genügend Uran für eine Bombe bereitstellen zu können. Heute sind das ein paar Tage, wenn überhaupt. Je höher das Uran bereits angereichert ist, desto schneller erreicht es bei einer weiteren Anreicherung die Waffenfähigkeit.

Sanktionsandrohungen an Dritte

Die USA unter Trump hatten 2018 den Deal nicht nur verlassen: Durch Sanktionsandrohungen an Dritte wurde die Umsetzung auch etwa für EU-Staaten verhindert. 2019 begann der Iran seinerseits den Deal zu brechen, zuerst mit eher symbolischen Verstößen, ab 2021 jedoch gravierend. Durch die Unruhen im Iran – beziehungsweise das brutale Vorgehen des Regimes gegen diese – sind auch die politischen Voraussetzungen geschwunden, einen neuen Atomdeal erreichen zu können, der ja für den Iran eine Finanzspritze bedeuten würde.

Auch Israel zugeschriebene Sabotage-Akte gegen das Programm – wie ein Angriff auf die iranische Zentrifugenproduktion in Natanz 2021 – konnten es nicht verlangsamen. Nach der Tötung von Mohsen Fakhrizadeh, der als "Vater" der iranischen Atomwaffenarbeiten vor 2003 galt, im November 2020 verabschiedete das iranische Parlament ein Gesetz, das eine Beschleunigung des Atomprogramms verordnete. Iran-kritische Resolutionen in der IAEA im Vorjahr beantwortete Teheran mit immer neuen Eskalationsschritten.

Unterirdische Anreicherung

Heute reichert der Iran viel höher an als vorgesehen und hat viel mehr Uran gelagert, auch 62 kg (Dezember 2022) 60-Prozent-Uran. Es werden modernste Zentrifugen hergestellt, aufgebaut und verwendet.

Auch die Inspektionsrechte der IAEA im Iran wurden eingeschränkt. Die Inspektoren haben immer noch Zugang zu jenen Anlagen, die unter das "normale" Inspektionsabkommen mit der IAEA fallen, das CSA (Comprehensive Safeguards Agreement) für die Kontrolle nuklearen Materials. Dies führte auch zur Entdeckung der 84-prozentigen Uran-Partikel. Aber andere Anlagen, die nicht unter das CSA fallen, sondern im Rahmen des JCPOA kontrolliert wurden, können nicht mehr ohne weiteres inspiziert werden. Dazu gehören etwa Produktionsstätten für Zentrifugen.

Der Iran hält sich einerseits nicht mehr an den JCPOA, ein Resultat von Trumps Politik. Es gibt aber auch noch das Problem der "offenen Fragen", die die IAEA in Bezug auf Irans Atomprogramm vor 2003 hat, das mutmaßlich militärische Elemente umfasste und laut US-Geheimdiensten 2003 eingestellt wurde. Bei Inspektionen hatte die IAEA alte Spuren von Uran gefunden, dessen Herkunft die Iraner bisher nicht schlüssig erklären konnten: ein Hinweis auf Verheimlichung. Kritik beantwortete der Iran damit, dass er einige IAEA-Überwachungskameras entfernte und der IAEA Daten vorenthielt. Das heißt, der "nukleare Wachhund" ist im Iran auf einem Auge blind. (Gudrun Harrer, 21.2.2023)