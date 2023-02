Barsoi-Hunde trenden in Kombination mit Miss Piggys Stimme auf Social Media – schon seit Monaten

An kreativen Beispielen mangelt es im Netz nicht. Foto: Tiktok

Barsoi-Hunde sind eigentlich wie gemacht für Memes. Nicht ganz so süß wie ein Shiba, der schon für Kryptowährungen herhalten musste, aber mit ihrer langen Schnauze gleichzeitig neugierig und bedröppelt aussehend. Eine Schnauze, die aussieht wie eine langgezogene Socke mit Augen. Was jetzt noch fehlt, ist der passende Song, um die Hunde noch berühmter und passend für Tiktok zu machen.



Berühmtheiten

Schon seit einigen Jahren erfreut sich die Hunderasse einer wachsenden Bekanntheit. Hauptverantwortlich dafür war etwa der US-Schauspieler Jacob Chattman, der seinen Barsoi auf der Plattform regelrecht inszenierte – bis der Hund tragischerweise im Vorjahr verstarb.

@dogandpine

In dessen Pfotenstapfen stiegen Menschen, die bemerkten, dass Gegenstände und bestimmte Nahrungsmittel aussehen wie das Gesicht eines solchen Hundes. Schmal geschnittene Pizzastücke etwa oder ein nasser Bleistift, dem man Augen aufmalt. Passend dazu fand sich auch ein Song, der die Kombination aus Hund, passendem Ebenbild und ebendiesem Lied zu einem Meme und Trend hat wachsen lassen. In diesem Fall ist es ein Song der Künstlerin FKA Twig. Allerdings wurde ihr bekanntes Stück "Cellophane" mit der Stimme von Miss Piggy – ja, jener Miss Piggy aus der "Muppet Show" – ergänzt.

@elenapokemon

Nachdem Menschen immer mehr Videos zu dem Thema online stellten, war das Gesicht eines Barsoi nicht mehr aus dem Kopf zu bekommen und inspirierte immer mehr Leute dazu, Ebenbilder in Gegenständen zu finden. Dieser Trend, der die treuherzigen Augen eines Barsoi als Erfolgsrezept nutzt, wird wohl noch länger anhalten. So lange, bis sogar Instagram davon Wind bekommt und dessen Nutzerinnen und Nutzer ebenfalls Pizzastücke in ganz dünne Scheiben schneiden werden. (red, 21.2.2023)