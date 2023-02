Wer investieren will, braucht Geld. Das wird aktuell bei den meisten aufgrund von Inflation, steigenden Miet- und Energiepreisen eher weniger. Aber das muss nicht so bleiben, denn man kann auch bei der Einnahmequelle schrauben – und das ist bei den meisten von uns das Gehalt. Zwar gibt es in Österreich Kollektivverträge, die das Gehalt in den meisten Branchen regeln. Aber damit muss man sich nicht zufriedengeben. Für eine Gehaltserhöhung muss man allerdings verhandeln können. Das schreckt viele ab, mit ein wenig Vorbereitung und guten Argumenten lässt sich aber einiges machen.

Was dabei wichtig ist, erklärt in der neuen Folge Selina Thaler. Sie ist STANDARD-Redakteurin mit den Schwerpunkten Karriere und Bildung und moderiert "Besser leben", den STANDARD-Podcast zum Glücklichwerden. (red, 22.2.2023)

Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.