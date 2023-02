Fragwürdiger Humor lief bei "Narrisch guat" im ORF. Foto: ORF/Peter Krivograd.

Da sitzt einer auf einer Bühne, schaut ein bisserl beeinträchtigt in die Gegend und sagt dann irgendwas mit "mei Frau …" oder "mei Schwiegamuatta ..." – und die im Publikum hauen sich ab, zerkugeln sich, kreischen vor Vergnügen. Ganz besonders die Frauen, die jüngeren Frauen.

Ja, eh. Es ist nicht wahnsinnig originell, sich über TV-Sendungen wie Narrisch guat (am Samstag im ORF) oder auch den Villacher Fasching (kommt erst im ORF) lustig zu machen. Ist eigentlich schon abgehakt.

"G’fäulter" Schmäh

Was soll man sagen? Dass der Schmäh bei diesen Veranstaltungen ziemlich "g’fäult" ist, wie man in Wien sagt? Dass die unterirdischen Witze meist einen ganz besonders frauenfeindlichen Hautgout haben? Das wissen wir seit Jahrzehnten. Aber was doch irgendwie irritiert: Wieso sind die Frauen im Publikum, die jüngeren Frauen ganz besonders, so begeistert bei den allerältesten, sexistischen, frauenfeindlichen Witzen?



Da ist Material für ein Dutzend MeToo-Klagen drin. Aber wenn da einer "Weiberleit’" sagt, jubeln sie schon los. Oder wenn einer, eh ein ganz berühmter, eine Frau mit schriller Stimme nachmacht und sich darüber mokiert, dass die hätte Radiomoderatorin werden wollen. Da brauche man in Zeiten der Energiekrise keinen Lautsprecher, sondern nur das Fenster aufmachen. Da lachen die Damen Tränen.

Rätselhaft. Oder haben die im ORF aus Versehen eine Sendung von circa 1971 gespielt?(Hans Rauscher, 20.2.2023)