Laut dem Sparkonzept bis Ende 2026 wird der Sportsender als linearer Kanal eingestellt. RSO, Flimmit und Fidelio geht es an den Kragen

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann muss den öffentlich-rechtlichen Tanker auf Kurs halten. Die Politik verlangt von ihm ein massives Sparprogramm. Foto: APA / Eva Manhart

Den Job an der Spitze von Österreichs größtem Medienunternehmen hat sich Roland Weißmann vermutlich lustiger vorgestellt. Bereits in seinem zweiten Jahr als ORF-Generaldirektor zwingen ihn die Teuerungswelle und die Vorgaben der Politik, ein massives Sparpaket auf den Weg zu bringen. Die Stimmung am Küniglberg über den Dächern von Wien ist jedenfalls im Keller. Jobs wackeln, ganze Kanäle und Kulturinstitutionen könnten dem Rotstift zum Opfer fallen.

Bis Ende 2026 muss der ORF über 300 Millionen Euro einsparen. Den Pfad dorthin skizzierte Weißmann am Montag den ORF-Stiftungsräten in einer Sondersitzung des Finanzausschusses. Der Beschluss soll jedenfalls in der nächsten Sitzung des Stiftungsrats am 23. März fallen. Gesprächsbedarf gibt es bis dahin noch viel, Proteste sind vorprogrammiert.

Sport und Kultur

Zur Disposition stehen Aktivitäten, die der ORF nicht zwingend erfüllen muss, um seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag zu entsprechen, sagte Weißmann im Anschluss an die Sitzung. Wie berichtet, wird es etwa dem Spartensender ORF Sport Plus als Rundfunkprogramm an den Kragen gehen, dem Radio-Symphonieorchester (RSO), siehe unten, sowie den Streamingportalen Flimmit (Fernsehen) und Fidelio (Musik). Der aufwendige GIS-Apparat, der die Gebührengelder eintreibt, dürfte deutlich schrumpfen.

Die Sparwelle wird auch am Personal nicht spurlos vorübergehen. In den nächsten Monaten gehen 500 ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in Pension. Nicht alle Stellen dürften nachbesetzt werden, und wenn dann mit deutlich günstigeren Beschäftigten.

ORF Sport Plus fungiert derzeit als wichtige Bühne für Randsportarten, soll aber künftig nur noch im Digitalen auf Sendung gehen. Die budgetären Aufwendungen bewegen sich pro Jahr im hohen einstelligen Millionenbereich. Ein Teil der Sportübertragungen soll sich aber im Tagesprogramm von ORF 1 wiederfinden und damit sogar mehr Reichweite generieren.

Haushaltsabgabe statt GIS

Das Sparprogramm des ORF ist Bedingung der Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) für eine künftige ORF-Finanzierung und eine Digitalnovelle, die dem ORF mehr Spielraum im Digitalen gibt.

Am Freitag hat Raab erstmals offiziell bestätigt, dass sie eine sogenannte Haushaltsabgabe statt der GIS möchte. Eine Änderung ist notwendig, da der Verfassungsgerichtshof im Juni 2022 entschieden hatte, dass GIS-freie Streamingnutzung verfassungswidrig sei. Die schwarz-grüne Regierung hat bis Ende des Jahres Zeit, die ORF-Finanzierung auf neue Beine zu stellen. Die Zeit drängt, viele Punkte sind offen.

Derzeit nimmt der ORF 676 Millionen Euro im Jahr aus der GIS ein, also ohne Streaminghaushalte. Mit dieser heutigen Finanzierungsbasis prognostizierte der ORF Verluste von 70 bis 130 Millionen Euro pro Jahr ab 2024. Wie hoch die Einnahmen mittels Haushaltsabgabe sein werden, ist Gegenstand von Verhandlungen. Für den ORF könnte sich ein leichtes Plus im Vergleich zur jetzigen Regelung ausgehen. Der Kreis der Zahlerinnen und Zahler dürfte auf rund vier Millionen Haushalte erweitert werden, allerdings soll es weiter Gebührenbefreiungen für Einkommensschwache geben.

Kolportiert, aber nicht bestätigt, wird eine monatliche Gebühr von rund 16,50 Euro. Der ORF erhält mit der derzeitigen Regelung 18,59 Euro aus dem Programmentgelt. (Oliver Mark, 20.2.2023)