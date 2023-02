Die Ärztekammer will diese deshalb überprüfen. Die deutschen Ministerinnen Baerbock und Faeser besuchen am Dienstag das Erdbebengebiet im Südosten der Türkei

Ein Mann hält sich nach einem neuerlichen Erdbeben in Hatay auf. Foto: EPA / ERDEM SAHIN

Istanbul/Berlin – Die türkische Ärztekammer hat die offiziellen Angaben zu den Erdbeben-Toten angezweifelt. Man wolle die Zahl der Bestattungen bis Anfang März bei den Kommunen abfragen und so die Regierungsangaben überprüfen, sagte Vedat Bulut von der Ärztekammer TTB der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir haben Zweifel an den Zahlen", sagte er. "Als in Kahramanmaras 6.000 Todesfälle gemeldet wurden, gab es beispielsweise Bestattungsunterlagen zu 11.000 Menschen." Grund dafür könne entweder sein, dass die offiziellen Zahlen zu niedrig angegeben würden. Es könne theoretisch aber auch sein, dass Tote von ihren Angehörigen aus anderen Provinzen nach Kahramanmaras gebracht worden seien.

Nach Angaben der staatlichen Katastrophenschutzbehörde Afad vom Montag sind mindestens 41.156 Menschen in der Türkei im Zusammenhang mit den Beben getötet worden. Bulut schätzt die tatsächliche Totenzahl auf etwa 60.000, "aber das ist momentan keine objektive Einschätzung. Wir werden die Bestattungsnummern bei den Gemeinden einholen, dann ist es klar."

Deutsche Außenministerin und Innenministerin im Erdbebengebiet erwartet

Die deutsche Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und die deutsche Innenministerin Nancy Faeser besuchen am Dienstag das Erdbebengebiet im Südosten der Türkei. Bei der eintägigen Visite wollen sich die beiden Politikerinnen ein Bild von der Lage vor Ort machen, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin am Montag mitteilte. Zentrum der Reise ist Gaziantep, mit etwa 2,1 Millionen Einwohnern die sechstgrößte Stadt der Türkei, die schwer von dem Beben am 6. Februar getroffen wurde und etwa 70 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt liegt. Auch ein Besuch in Kahramanmaras nordwestlich von Gaziantep ist demnach geplant.

Baerbock und Faeser wollen den Angaben zufolge bei dem Besuch auch mit deutschen Hilfsorganisationen sprechen. Zudem gehe es um die Frage, wie der Beschluss der deutschen Bundesregierung umgesetzt werden könne, wonach Opfer des Bebens unbürokratisch für einige Zeit zu ihren Verwandten nach Deutschland kommen können sollen. Ob ein Treffen mit türkischen Regierungsvertretern geplant ist, blieb noch offen. (APA, Reuters, 21.2.2023)