Weil Kinderrechte im aktuellen Klimaschutzgesetz in Österreich nicht berücksichtigt werden, sei dieses verfassungswidrig, heißt es zum Hintergrund der Klage vor dem Verfassungsgerichtshof

Seit Jahren organisiert Fridays for Future Klimademos auf der ganzen Welt.

Foto: APA/KLAUS TITZER

Die Kinderrechte sind in Österreich seit 2011 in der Verfassung verankert – und mit ihnen auch die Generationengerechtigkeit. "Jedes Kind hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für sein Wohlergehen notwendig sind, auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung sowie auf die Wahrung seiner Interessen auch unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit", heißt es dort.

Diese Gerechtigkeit sehen zwölf Kinder und Jugendliche verletzt. Vertreten werden sie von der Anwältin Michaela Krömer, die auch schon andere Klimaklagen eingereicht hat. "Das nahezu unwirksame Klimaschutzgesetz von 2011 verletzt diese Kinderrechte", erklärt eine Stellungnahme von Fridays for Future, das die Klimaklage neben dem neu gegründeten Verein Claw – Initiative für Klimarecht organisiert und unterstützt. Es führe nicht zum Rückgang der Treibhausgasemissionen und sei nicht in der Lage, "die Kinder vor den lebensbedrohlichen Folgen der Klimakrise zu schützen". Das Klimaschutzgesetz sei daher verfassungswidrig, argumentieren die Fünf- bis 16-Jährigen.

Denn Österreich ist weitab von dem Kurs, der nötig wäre, um die Pariser Klimaziele zu erreichen – diese müssen aber eingehalten werden, wenn die Erderhitzung auf einem noch halbwegs sicheren Niveau eingebremst werden soll.

Bereits heute, bei einem Plus von 1,2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit, haben Wetterextreme wie Dürren und Überschwemmungen weltweit enorm zugenommen. Je heißer es wird, desto instabiler wird die Welt. Das ist seit vielen Dekaden bekannt, dennoch ist der CO2-Ausstoß weiterhin hoch – auch in Österreich.

Recht auf aktiven Schutz vor den Folgen der Klimakrise

Auf der Homepage von Fridays for Future werden die zwölf Klägerinnen und Kläger von fünf bis 16 Jahren mit ihrer Anwältin Krömer angeführt. "Wir ziehen vor Gericht, denn so wie unsere Eltern haben auch wir Kinder das Recht auf eine Welt, in der wir sicher und glücklich leben können. Die Kinderrechte und die Verfassung sind auf unserer Seite", wird etwa die 14-jährige Smilla zitiert.

Anwältin Krömer argumentiert, dass laut Verfassung das Wohl der Kinder auch im Sinne der Generationengerechtigkeit geschützt werden müsse. "Kinder haben somit ein Recht auf aktiven Schutz vor den Folgen der Klimakrise." Da das Klimaschutzgesetz keine Reduktionsziele oder anderen Verbindlichkeiten kenne, würden die Verfassungsrechte verletzt. Krömer sprach davon, dass der "gegenwärtige Schein-Klimaschutz" die Klimakrise zur Kinderkrise mache. (David Krutzler, Alicia Prager, 21.2.2023)