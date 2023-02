Mattersburg – In Mattersburg ist am Montag ein fünfjähriger Bub bei einem Kindergartenausflug gestorben. Das Kind hatte sich von der Gruppe entfernt und wurde nach einer Suchaktion in einem Biotop gefunden. Es wurde noch ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht, starb dort allerdings, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Die Gruppe eines Kindergartens im Bezirk Mattersburg hatte am Vormittag einen Ausflug unternommen. Kurz vor Mittag dürfte sich der Fünfjährige von der Gruppe entfernt haben, woraufhin sofort die Polizei verständigt wurde. Sieben Streifen, ein Diensthund und zwei Drohnen waren im Einsatz.

Kurz nach 13 Uhr wurde das Kind im Biotop in einem Garten entdeckt. Die Rettungskräfte starteten die Reanimation und brachten es ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt, wo es später verstarb.

Unfallhergang wird untersucht

Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Untersuchungen, erklärten Sprecher der Polizei sowie der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Nach den Befragungen der Beteiligten werde über die weitere Vorgangsweise entschieden. Aus dem Büro der für die Kindergärten zuständigen Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) hieß es, dass die Kindergarteninspektorin bereits in Mattersburg sei und den Fall ebenfalls prüfe.

Mattersburgs Bürgermeisterin Claudia Schlager (SPÖ) verwies auf die laufenden Ermittlungen und betonte: "Das war ein tragischer Unfall, wir sind in Gedanken bei der Familie." Laut ersten Erkenntnissen sei seitens des Kindergartens aber "nichts falsch gemacht worden", so Schlager. Diese Aussage hat Schlager am Vormittag dann revidiert.

Aus dem Büro der Bürgermeisterin heißt es: "Seitens der Stadtgemeinde werden wir ihnen jegliche Unterstützung anbieten. Unsere Aufmerksamkeit gilt in dieser schweren Zeit auch den Pädagogen und Kindern im Kindergarten sowie deren Eltern. Sie werden vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut. Vonseiten des Landes stehen ein psychologisches Team und die Kindergarteninspektorin zur Seite." (glu, APA, 21.2.2023)