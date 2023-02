Der Spamfilter von Microsofts Outlook quittierte seinen Dienst. Foto: imago images/Alexander Pohl

Die Nutzerschaft von Microsofts Mailprogramm Outlook hat in der Nacht auf Dienstag eine unliebsame Überraschung erlebt: Der eingebaute Spamfilter winkte unerwünschte Nachrichten einfach durch. Die Folge waren nicht nur zugemüllte Posteingänge, sondern auch verärgerte Nutzende, die händisch zum Ausmisten schreiten mussten.

Besonders betroffen dürften Nutzende sein, die Outlook auf Englisch verwenden. Aber auch zahlreiche Nutzer aus Europa waren betroffen, und die Spam-Welle schwappte ungehindert in die Posteingänge. Viele der Werbe- und Phishingmails landeten auch in der "Focused Inbox", wurden also vom System als relevant markiert.

Spamfilter funktionierte schon länger nicht richtig

Laut Berichten von "Winfuture" und "The Verge" hat sich der Kollaps des Spamfilters schon seit etwa einem Monat angekündigt. So stiegen die Meldungen über Fehlfunktionen des Outlook-Features stetig an. Am Dienstagvormittag teilte das Supportteam von Microsoft via Twitter mit, dass die Störung mittlerweile behoben wurde. Auch die Statusseite des Tech-Riesen zeigt keine Fehlfunktionen mehr an.

Die Ursache für die Störung bleibt unklar, anders als bei früheren Problemen nannte Microsoft keine Gründe für den Ausfall des Spamfilters. Bisher ist nur bekannt, dass das Problem wohl ausschließlich Privatnutzende betraf und der Fehler wohl mit der "Focused Inbox" in Zusammenhang stand. Zumindest berichten einige Nutzer, dass sie das Problem mit der Deaktivierung des Features in den Griff bekommen konnten.

Zwei große Ausfälle im Jänner

Die Microsoft-Dienste werden seit Jahresbeginn immer wieder von Störungen heimgesucht. Einmal mehr brachte der Jahreswechsel für Microsoft-Nutzer eine unerfreuliche Überraschung: Der Cloud-Speicherdienst Onedrive des Konzerns fiel am 2. Jänner kurzzeitig komplett aus. Betroffen waren vor allem Privatkunden, die plötzlich nicht mehr auf ihre Dateien zugreifen konnten und stattdessen eine Fehlermeldung zu sehen bekamen. Auch der Kommunikationsdienst Skype fiel zeitweise aus.

Ende Jänner kam es zu großflächigen Ausfällen von Teams und Office-Diensten, weil ein Fehler bei Änderungen an einem WAN-Router (Wide Area Network) passierte. Ein an den Router gesendetes Kommando führte zu Nachrichten an alle Router in diesem Netzwerk, was zu ungeplanten Neuberechnungen führte und so das Netzwerk für seine eigentlichen Aufgaben lahmlegte. (pez, 21.2.2023)