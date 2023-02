Die Aussichten für 2023 sind eher düster. Der Außenhandel wird laut Prognosen stagnieren. Foto: APA. Georg Hochmuth

2023 könnte wirtschaftlich gesehen ein schwieriges Jahr werden. Hohe Energiepreise, Inflation und andere Faktoren dämpfen den wirtschaftlichen Aufschwung des letzten Jahres. Das besagt das Jahresgutachten der österreichischen Außenwirtschaft 2023.

Großer Aufschwung 2022

Doch zuerst ein Blick zurück auf das Jahr 2022: russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine, damit gestiegene Energiepreise und dadurch höhere Produktionskosten, Fachkräftemangel und Inflation. Kein einfaches Jahr. "Trotz schwieriger Rahmenbedingungen hat sich der österreichische Außenhandel im Jahr 2022 gut entwickelt. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau im Jahr 2019 liegt der Außenhandel nun zehn Prozent über dem Vorkrisenniveau. Insbesondere kam es zum Wiedererstarken der Dienstleistungsexporte mit einem Wachstum von 17 Prozent", so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP).



Unter Dienstleistungsexporte fällt zum Beispiel der Tourismus beziehungsweise der Reiseverkehr (mehr Reisen von ausländischen Touristinnen und Touristen nach Österreich). Dieser Bereich ist 2022 stark gewachsen. Der Hunger nach Reisen schien vor allem in den Wintermonaten nach den Pandemiejahren nun wieder gestiegen zu sein. Die Autorinnen und Autoren des Gutachtens rechnen allerdings aufgrund der Inflation damit, dass dieses Plus dieses Jahr wieder zurückgehen wird.

Der österreichische Außenhandel litt 2022 unter der deutlichen Verschlechterung der Terms of Trade, also einer Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Export- und Importpreisen. Für Importe fielen damit höhere Preise an, als durch Exporte eingenommen wurden. 2022 war trotzdem alles in allem das Jahr der Erholung nach der Pandemie. Doch 2023 sind die fetten Jahre scheinbar vorbei, glaubt man den Prognosen des FIW-Jahresgutachtens.

Prognose für 2023

Der Außenhandel wird laut den Berechnungen nur wenig wachsen – und zwar nur um 2,9 Prozent. Vor allem durch die steigenden Importpreise – verursacht durch die Energiekrise – könnte Österreich 2023 das erste Mal seit 2001 eine negative Leistungsbilanz aufweisen. Das Defizit beträgt laut Prognose 1,8 Milliarden Euro – oder 0,4 Prozent des BIP. Im heurigen Jahr setzt sich die Verschlechterung der Terms of Trade mit einem Minus von einem Prozent weiter fort.

Als kleines Land ist Österreich stark mit der globalen Wirtschaft verbunden. 2022 ist der Welthandel um vier Prozent gewachsen. Im heurigen Jahr reduziert sich das Wachstum auf 1,6 Prozent. 2024 rechnen die Autorinnen und Autoren allerdings damit, dass sich das Außenhandelswachstum zumindest wieder leicht verbessert.

Verbindungen zu Russland und der Ukraine

Am 24. Februar jährt sich der Tag des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Die Wirtschaftsprognosen des Jahresgutachtens rechnen damit, dass sich der Krieg auch dieses Jahr noch ziehen wird. Das BIP der Ukraine wird laut Prognose um 30 Prozent schrumpfen, das Geld für den Wiederaufbau wird auf 350 Milliarden geschätzt. Österreich betreibt relativ wenig Güterhandel mit der Ukraine und Russland. Doch in Bezug auf die fossilen Energieträger zeichnet sich ein anderes Bild ab.

Abhängigkeit in der Energieversorgung

Österreich importiert rund viermal so viel Energie, wie es exportiert, da vergleichsweise wenigen Vorkommen fossiler Energieträger hierzulande vorhanden sind. Am häufigsten werden Öl (46,3 Prozent), unter anderem aus Kasachstan, und Gas (34,3 Prozent) aus Russland importiert. Wie bereits bekannt, ist die österreichische Energieversorgung, vor allem in Bezug auf Gas, stark von Russland abhängig. Zwar sind die Gasimporte 2022 gesunken, doch aufgrund der stark erhöhten Preise stiegen die Ausgaben für die Energieimporte trotzdem an.

Um diese Abhängigkeit noch weiter zu reduzieren, soll die Energieversorgung laut Minister Kocher noch weiter diversifiziert und der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben werden. Da dieser Wandel laut Kocher allerdings nicht so schnell machbar sei, seien weiterhin Importe von fossilen Energieträgern nötig. Deswegen werden 2023 von der Regierung initiierte Wirtschaftsmissionen stattfinden, unter anderem nach Indien, die Mongolei, die Ukraine, Tadschikistan und Kasachstan, um weitere Wirtschafts- und Energiemärkte zu erschließen. Laut Kocher wird es in absehbarer Zeit nicht möglich sein, fossile Energieträger nur aus demokratischen Ländern zu importieren. (Natascha Ickert, 21.2.2023)