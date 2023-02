Ich habe mich dennoch nicht an die MA 44 gewandt. Denn obwohl auch in diversen Sport-Schwimm-Gruppen Wiens Magistratsbäder heftig abgewatscht wurden, trifft das in diesem konkreten Fall die Falschen: Wir waren in keinem städtischen Bad – sondern in einem privaten.

Wieso? Weil es in einem städtischen Wiener Schwimmbad Glückssache ist, ob man dort auch nur eine Länge geradeaus schwimmen kann – oder von Querschwimmern und "Treibholz" angepöbelt wird: Die Wienerinnen und Wiener verwechseln Schwimmen mit Baden – und das Bäder-Personal (sic!) hat weder Lust noch das "Backing", sich mit Stammgästen anzulegen: Das Senioritätsprinzip sticht in Wien alles – besonders im Wasser.

So toll Wiens kommunale Wasserinfrastruktur auch ist: Wer nicht in einem Verein ist und tatsächlich schwimmen will, hat es – höflich formuliert – schwer. Und sucht nach Alternativen.