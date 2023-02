Bisher war der Verfassungsgerichtshof bei seiner Rechtsprechung sehr streng. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Michaela Krömer will es noch einmal wissen. Nach einem gescheiterten Versuch im Jahr 2020 bringt die Anwältin vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) eine weitere Klimaklage ein. Diesmal vertritt sie zwölf Kinder und Jugendliche, die in ihrem späteren Leben voraussichtlich von besonders schweren Folgen der Klimakrise betroffen sein werden. Die Argumentation: Das aktuelle Klimaschutzgesetz sei völlig unzureichend, um die Erderwärmung zu bremsen, und verstoße daher gegen Kinderrechte. Der VfGH soll deshalb einzelne Bestimmungen des Gesetzes aufheben – und die Politik so unter Zugzwang bringen, endlich ein besseres Gesetz zu verabschieden.



Dass Klagen der richtige Weg sind, um Klimaziele zu erreichen, wird immer wieder infrage gestellt. Im Fall Österreichs bleibt Aktivistinnen und Aktivisten aber keine andere Wahl: Die türkis-grüne Regierung wird sich bei der dringend notwendigen Reform des Klimaschutzgesetzes seit zwei Jahren nicht einig. Dass die Zivilgesellschaft nicht weiter warten will und nun mit juristischen Mitteln reagiert, ist nicht nur ihr gutes Recht, sondern schlichtweg notwendig.

Ziel erreicht

Klimaklagen können erfolgreich sein, dafür gibt international gute Beispiele – etwa die niederländische Urgenda-Klage, die unter anderem dazu geführt hat, dass auf Autobahnen untertags ein Tempolimit von 100 km/h gilt. Oder die Klimaklage vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht, die den Staat dazu verpflichtete, seine Klimaziele zu verschärfen.

Ein Erfolg der österreichischen Klage wäre aus heutiger Sicht dennoch eine große Überraschung. Der Verfassungsgerichtshof lässt sogenannte Individualanträge nur unter äußerst strengen Voraussetzungen zu. Im aktuellen Fall müsste er daher von seiner bisherigen Rechtsprechung abweichen. Eines hat die Aktion aber schon jetzt erreicht: Aufmerksamkeit dafür, dass die türkis-grüne Regierung beim Klimaschutzgesetz seit Jahren versagt. (Jakob Pflügl, 21.2.2022)