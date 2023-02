Am Freitag kündigte Twitter eine kostenpflichtige Zwei-Faktor-Authentifizierung an. Nun stellt auch Meta kostenpflichtige Sicherheitsfeatures vor

Foto: AP, Michael Dwyer

Soziale Netzwerke kämpfen seit geraumer Zeit mit Spam-Accounts, Identitätsdiebstählen und gehackten Accounts. Insofern ist jede Art von Sicherheitsupdate ein begrüßenswerter Schritt in die richtige Richtung. Mit diesem Argument führte Twitter bereits Ende 2022 den kostenpflichtigen "Twitter Blue"-Service ein, der mehr Sicherheit durch die Verifizierung von Accounts versprach.

Die Rückmeldungen der Userinnen und User waren allerdings durchwachsen: Schon bald stellte man fest, dass man um wenig Geld einfach die begehrten blauen Häkchen kaufen könne und sich so mit geringem finanziellem Aufwand zu erhöhter Glaubwürdigkeit verhelfen könnte. Binnen kürzester Zeit wurden so scheinbar verifizierte Fake-Accounts erstellt, und der vermeintliche Sicherheitsvorteil war dahin.



Kostenpflichtige Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Twitter

Ähnlich durchwachsen sind nun auch die Reaktionen auf weitere Sicherheitsfeatures von Twitter und Meta, dem Konzern hinter Facebook und Instagram. Vergangenen Freitag kündigte Twitter in seinem Blog ein – kostenpflichtiges – Sicherheitsfeature an. Um acht Dollar für Android (7,5 Euro) beziehungsweise elf Dollar für iOS (10,3 Euro) im Monat sollen Accounts mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) gesichert werden können. Genau genommen ist diese Funktion bereits jetzt nutzbar, allerdings nur noch bis 20. März. Ab diesem Tag wird das Feature ausschließlich für zahlende Kundinnen und Kunden verfügbar sein, für alle anderen ist die 2FA dann nicht mehr nutzbar.

Es wird gemutmaßt, dass die Umstellung ein weiterer Versuch ist, mehr Nutzerinnen und Nutzer für die kostenpflichtige Version des Kurznachrichtendienstes zu gewinnen. Ein weiterer Grund für die Umstellung könnten die Kosten sein, die durch den Versand der SMS anfallen und die Twitter so an die Endnutzer weitergeben will.

Meta zieht mit "Meta Verified" nach

Nach den Ankündigungen von Twitter führt nun auch der Meta-Konzern ein kostenpflichtiges Sicherheitsfeature ein. "Meta Verified" soll der neue Service heißen, bei dem Accounts mithilfe von Personaldokumenten verifiziert und – ähnlich wie bei Twitter Blue – mit einem blauen Häkchen gekennzeichnet werden. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 11,99 Dollar (11,2 Euro) bei Nutzung im Webbrowser, 14,99 Dollar fallen für die Nutzung der iPhone- oder iPad-App an. "Meta Verified" soll diese Woche in Australien und Neuseeland starten, ab wann es im deutschsprachigen Raum verfügbar sein wird, ist nicht bekannt.

Mehr Sicherheit, mehr Reichweite

"Meta Verified" richtet sich vor allem an Content Creators und Unternehmen, also vor allem an Accounts mit großen Follower-Zahlen. Das neue Feature soll demnach nicht nur mehr Sicherheit und Schutz vor Nachahmer-Accounts bieten, sondern auch mehr Reichweite und Sichtbarkeit bringen. Durch die erhöhte Sichtbarkeit würden Beiträge "in bestimmten Bereichen der Plattform wie etwa der Suche, in Kommentaren und Empfehlungen prominenter dargestellt", schreibt das "Heise"-Magazin und beruft sich dabei auf Aussagen eines Meta-Sprechers.

Sicherheit – warum nicht für alle?

Auf die Frage eines Facebook-Nutzers, warum dieses Feature nicht für alle Accounts kostenlos angeboten werde, antwortete Zuckerberg, dass ein derartiges Sicherheitsfeature für eine so große Anzahl an Accounts nun einmal Geld koste. Die Überprüfung der Personalausweise und der direkte Kundensupport würden laut Zuckerberg erhebliche Kosten verursachen.

Auch sonst fallen die Kommentare zu "Meta Verified" eher skeptisch aus. So fragen sich einige, ob man nun etwa für herkömmlichen Kundensupport zahlen müsse, während andere sich über den hohen Preis mokieren und meinen, das blaue Häkchen bei Twitter sei günstiger. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich derartige Bezahlvarianten durchsetzen werden und ob die zusätzlichen Einnahmen die sinkenden Umsätze mit Onlinewerbung kompensieren können. (Lisa Haberkorn, 21.2.2023)