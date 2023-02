Thema des Tages Aus für die GIS: Was wird aus dem ORF?

Die Tage der GIS-Kontrollen dürften gezählt sein, denn bald sollen alle Haushalte in Österreich eine fixe Abgabe für den ORF zahlen. So sehen es die Pläne von Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) vor. Gleichzeitig verordnet sie dem öffentlichen Rundfunk einen Sparkurs in Millionenhöhe.

Welche Programme eingespart werden, was das für die Zukunft des ORF bedeutet und wie hoch die Kosten für den ORF bald sein könnten, darüber spricht Harald Fidler vom STANDARD. (red, 21.2.2023)