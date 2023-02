Die Menschen in den nordspanischen Regionen Asturien und Kantabrien werden wohl bis 2026 teilweise wieder auf Auto und Bus umsteigen, wenn sie es eiliger haben. Um die Passagiere zu beruhigen, die so lange weiterhin in rund 40 Jahre alten Waggons zuckeln werden, soll bis dahin Zugfahren in den beiden Regionen gratis sein.