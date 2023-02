Foto: New Murabba Development Company

Ein Tor zu einer anderen Welt soll er werden und nebenbei die Konventionen der Stadtentwicklung über den Haufen werfen: Ein Würfel mit 400 Metern Kantenlänge soll bis 2030 in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad entstehen und laut Angaben der Muttergesellschaft Herzstück der modernsten Innenstadt der Welt sein.

Geht es nach dem saudi-arabischen Kronprinzen und Vorsitzenden der New Murabba Development Company (NMDC), Mohammad bin Salman, soll das neue Stadtzentrum von Riad 19 Quadratkilometer groß sein und hunderttausende Bewohnerinnen und Bewohner beheimaten. Die "größte und modernste Innenstadt der Welt" soll bis 2030 entstehen. Geld spielt wie schon bei "The Line" keine Rolle, soll die neu gestaltete Hauptstadt doch jährlich umgerechnet 45 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt beitragen.

Zwanzigmal das Empire State Building

Herzstück von Riad soll der Mukaab, ein gigantischer VR-Würfel, werden. Der optisch an einen Borg-Kubus aus "Star Trek" erinnernde Bau verspricht laut den von der NMDC am Montag präsentierten Plänen weitere Superlative. Auch wenn der Wolkenkratzer im Würfelformat nicht an die höchsten Gebäude der Welt heranreicht, würden seine Dimensionen ausreichen, um das Empire State Building zwanzigmal in seinem Inneren zu beherbergen.

Public Investment Fund

Im Inneren ähnelt das Gebäude aber eher einer Kuppel, in deren Zentrum sich eine Art Turm in die Höhe schraubt. Basierend auf dem gezeigten Videomaterial wird stark auf Holografie im öffentlichen Raum gesetzt. So zeigen virtuelle Models neue Kleider und Schuhe, oder den Bewohnerinnen und Bewohnern soll die Oberfläche des Mars oder Fantasiewelten aus Filmen vermittelt werden. Die äußere Fassade soll eher an traditionelle arabische Architektur erinnern, deren Neuinterpretation "Najdi" getauft wurde. Auf der Oberseite soll sich ein Freiluftgarten befinden.

Alles binnen 15 Minuten zu Fuß erreichbar

Der Turm in der Mitte soll die eigentliche Attraktion sein und Gastgewerbe, Einzelhandel, Kulturangebote und Touristenattraktionen auf 300.000 Quadratmetern umfassen. Außerdem sollen Hotelzimmer, eine Universität, Theater, Museen und ein von New York inspirierter Broadway im Mukaab Platz finden. Alle Attraktionen sollen binnen 15 Minuten zu Fuß erreichbar sein.

Das Megaprojekt New Murabba samt Mukaab soll die saudische Wirtschaft, ähnlich wie die Stadtutopie "The Line", vom Öl unabhängiger machen und 334.000 Jobs schaffen. Im neuen Zentrum von Riad sollen darüber hinaus 9.000 Hotelzimmer zur Verfügung stehen.

New Murabba ist schon das zweite Städtebauprojekt, mit dem Saudi-Arabien eine mögliche Zukunft des Städtebaus demonstrieren möchte. Das Stadtplanungsprojekt "Neom" soll ein smartes Utopia werden. Neben zwei aus dem Boden gestampften Reisezielen – einer Luxusinsel und einer Bergstation – sollen auch ein Industriezentrum und die Wohnstadt "The Line" entstehen. Vor allem das linienförmige Projekt, das neun Millionen Menschen ein Zuhause bieten soll, steht allerdings auch in der Kritik. Die Kosten für "The Line" alleine werden auf mindestens 100 Milliarden Euro geschätzt. (pez, 21.2.2023)